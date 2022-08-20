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Кто из фигуристок очаровал на контрольных прокатах? Двое от Тутберидзе и – упс – никого от Плющенко

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Алексей Василевский
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Светлана Соколовская
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Елизавета Куликова Елизавета Куликова
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Камила Валиева Камила Валиева
Анастасия Зинина Анастасия Зинина
Дарья Садкова
Алиса Двоеглазова Алиса Двоеглазова
Мария Захарова
Фигурное катание Фигурное катание

Контрольные прокаты фигуристок-юниорок завершены.

Большинство программ готовы не на 100% – и это нормально. Но первые впечатления составить уже можно: мы выбрали пятерку тех, кто запомнился и впечатлил. Тех, кто собрал (или почти собрал) в двух программах оригинальную музыку, подходящий образ и удачную хореографию. Ну и отдельно оценили контент, который у многих наверняка пока в демо-версии.

На всякий случай: это не турнирная таблица и не рейтинг, а главные воспоминания по итогам двух дней.

1. Мария Захарова: ее страстная Испания – украшение прокатов (несмотря на остановку)  

У Марии Захаровой (ученицы Анны Царевой) два идеальных попадания в образ и музыку. В короткой программе I Put a Spell on You из прошлого сезона, а в произвольной – страстная Испания – Esperanza и Malaguena. Захарова и так выделяется статью среди юниорок, но эти постановки только добавили взрослости и женственности.

Особенно впечатлила произвольная программа. Да, она еще не вкатана, а форма не оптимальная – финал смазался из-за остановки. Но даже за всеми ошибками видна работа хореографа: переходы между элементами стилизованы под фламенко, проработаны движения рук – грациозные, текучие, как у испанских танцовщиц. И точно по музыкальным акцентам расставлены традиционные хлопки ладонями – пальмас.

Но самое интересное – это ритм и темп. Они за время выступления меняются трижды. И даже в отдельных фрагментах программы все строится на контрасте: музыка звучит быстро и отрывисто, затем длинная пауза и снова вихрь. Пока фигуристка за этими сменами не всегда успевает, но для августа все закономерно – впереди сезон.

Время есть и на то, чтобы подтянуть технику прыжков. На контрольных прокатах Захарова зашла на четверной тулуп, но не докрутила четверть оборота и упала. Кроме квад-тулупа, ультра-си в программе нет и, видимо, не планируется – именно такой контент Мария показывала в прошлом сезоне. Зато вторая оценка должна быть высокой при таких постановках, если, конечно, не подведет презентация.

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2. Дарья Садкова: ее безусильность – восторг! А еще в ее движениях будто проглядывает Валиева

Идеально подходят новые программы и Дарье Садковой, которая тренируется у Этери Тутберидзе. Скольжение Даши невесомое, нежное, будто кружево, и музыка только усиливает это впечатление.

В короткой программе Садкова катает под Legato от Ever So Blue. Струнные инструменты еще больше подчеркивают изящность и легкость – Дарья действительно делает все настолько безусильно, что даже не сразу замечаешь: темп у музыки высокий. 

Похожая история и в произвольной программе, которая поставлена под главную тему из мюзикла «Приведение». Там тоже струнные, тоже высокая скорость и при этом мягкость во всех движениях. Над этой произвольной Садкова с тренерами работала еще с конца прошлого сезона и даже успела выступить с ней на двух турнирах.

Кстати, на одном из них она заходила на квад-тулуп первым элементом. Сейчас на этом месте стоит двойной аксель, и его вполне можно заменить на какой-нибудь квад. Но все это потом. Дарья пропустила почти весь прошлый сезон из-за травмы, так что сейчас наверняка только приходит в форму.

Но, пожалуй, главное впечатление от прокатов Садковой другое: как же она напоминает Камилу Валиеву. Посмотрите на ее бауэр, на спираль в бильмане и выходы с прыжков – в этих движениях проглядывает Камила. Завораживает!      

3. Алиса Двоеглазова: идеальные попадания в образы (особенно «Ла-Ла-Ленд») и два 4-лутца в арсенале

Впечатлила и другая воспитанница «Хрустального» – Алиса Двоеглазова. Только у нее и скольжение, и контент чуть отличаются от девочек в группе. Если у Садковой движения плавные, то у Двоеглазовой уже более резкие, но все такие же безусильные. Она парит надо льдом, на высокой скорости заходит на вращения и прыжки и полностью контролирует каждый шаг.

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Для Алисы в этом сезоне нашли очень удачные образы. В произвольной она катается под попурри «Ла-Ла-Ленда», и тут ей даже не нужно ничего играть. Это история про нее – маленькую девочку с большими мечтами. В короткой у Двоеглазовой лирика – «Гимн любви» от виолончелиста Готье Капюсона: самое то, чтобы 13-летней фигуристке поработать над скольжением.

За нежными образами стоит отточенная техника. В произвольной программе Двоеглазова сделала два четверных лутца: один в сочетании с двойным акселем и один сольный (с падением).

Вообще, многие юниорки сейчас используют секвенции с дупелем – только на контрольных прокатах таких было четверо. Все потому, что по новым правилам оценивание секвенций и каскадов уравняли. Так что теперь можно ставить двойной аксель вторым прыжком и ничего не терять в базовой оценке.

Кроме квадов в начале у Двоеглазовой еще два тройных лутца во второй половине. И их она исполнила без ошибок, хотя в этом месте в программе идет ускорение. Да и в целом, темп и характер музыки постоянно меняются, что тоже усложняет задачу. Двоеглазова уже сейчас с ней почти справляется – опаздывать стала только в самом конце.    

4. Анастасия Зинина: после ухода от Плющенко сменила стиль. Выросла за межсезонье, и тренеры использовали это как преимущество 

Одна из спортсменок, которые активно взялись за секвенции, как раз Анастасия Зинина. У нее, пожалуй, самая необычная комбинация из всех российских юниорок сейчас: 3 лутц + 3 тулуп + 2 аксель. Выглядит невероятно эффектно, базовая стоимость – 13,4 балла – всего на 0,3 меньше, чем за каскад 4 тулуп + 3 тулуп.

Но дело не только в цифрах – Зинина впечатлила и постановками. Она в межсезонье сменила группу: перешла из «Академии Плющенко» в «Армию фигурного катания» Алексея Василевского. И вместе с тренерами поменяла стиль: с классики на модерн. Сначала блюзовой короткой программой под Haunter Heart Кристины Агилеры – музыка подчеркнула женственность и пластичность Насти. Она очень выросла за межсезонье, и хореограф использовал это как преимущество. 

А вот произвольная у Зининой совсем другая. Точнее, тема та же, поют снова про влюбленность, но настроение меняется. Постановщики взяли ремикс на трек группы Blondie Heart of Glass – суперстильный! Получилась эпичная, немного мрачная музыка с хорошо знакомой мелодией. В оригинале она мажорная, и из-за этого контраста особенно запоминается. Здесь уже и движения нужны совсем другие: ломаные линии, резкие повороты и пролетные перепрыжки. Зинина после короткой кардинально сменила образ и органично с ним слилась.

Программа Насти впечатляет уже сейчас, при этом внутри нее еще есть куда развиваться по технике. Каскад 3 тулуп + 2 тулуп со временем наверняка трансформируется в 4+2. Такой контент Зинина уже заявляла в прошлом сезоне на первенстве Москвы. Помимо квадов Настя сделала еще каскад 3 лутц + 3 риттбергер во второй половине программы: с недокрутом на втором прыжке, и все же достойно для начала сезона.  

5. Елизавета Куликова: она справляется с совершенно не детским образом

У воспитанницы Светланы Соколовской Елизаветы Куликовой тоже выделяется произвольная программа. Фигуристка катает под If you go away в исполнении Imany. Исходный вариант этой песни – Ne me quitte pas Жака Бреля, но от него в ремиксе не осталось почти ничего, и тем интереснее. От этого и современная хореография в третьей части не выглядит чужеродным элементом. Все выдержано в одном стиле.

В программе много акцентов, и Куликова каждый из них обыгрывает не просто хореографически, но и эмоционально. А еще успевает послать выразительный взгляд в камеру и на судей. А ведь образ у Лизы здесь совсем не детский: Imany поет о жертвенной, пламенной любви – это вроде как не по возрасту юниорке. Возможно, поэтому для нее выбрали не оригинал, а кавер – он звучит легче, без надрыва. Так что спортсменка с музыкой справляется.

Как и с прыжковым контентом. Даже сейчас, на старте сезона, у Куликовой без ошибок получаются все тройные прыжки и каскады во второй половине. Есть в программе и место для усложнения: первым элементом в произвольной стоит тройной лутц, который потом может трансформироваться в четверной. В начале прошлого сезона Куликова говорила, что квад-лутц – ее главная цель на ближайшее время.

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Мария Захарова
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Дарья Садкова
16%
Дарья Садкова
Алиса Двоеглазова
32%
Алиса Двоеглазова
Анастасия Зинина
11%
Анастасия Зинина
Елизавета Куликова
10%
Елизавета Куликова
Кто-то не из этих фигуристок
15%
Евгений Плющенко

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