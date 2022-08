Кто из фигуристок очаровал на контрольных прокатах? Двое от Тутберидзе и – упс – никого от Плющенко

Контрольные прокаты фигуристок-юниорок завершены.

Большинство программ готовы не на 100% – и это нормально. Но первые впечатления составить уже можно: мы выбрали пятерку тех, кто запомнился и впечатлил. Тех, кто собрал (или почти собрал) в двух программах оригинальную музыку, подходящий образ и удачную хореографию. Ну и отдельно оценили контент, который у многих наверняка пока в демо-версии.

На всякий случай: это не турнирная таблица и не рейтинг, а главные воспоминания по итогам двух дней.

1. Мария Захарова: ее страстная Испания – украшение прокатов (несмотря на остановку)

У Марии Захаровой (ученицы Анны Царевой) два идеальных попадания в образ и музыку. В короткой программе I Put a Spell on You из прошлого сезона, а в произвольной – страстная Испания – Esperanza и Malaguena. Захарова и так выделяется статью среди юниорок, но эти постановки только добавили взрослости и женственности.

Особенно впечатлила произвольная программа. Да, она еще не вкатана, а форма не оптимальная – финал смазался из-за остановки. Но даже за всеми ошибками видна работа хореографа: переходы между элементами стилизованы под фламенко, проработаны движения рук – грациозные, текучие, как у испанских танцовщиц. И точно по музыкальным акцентам расставлены традиционные хлопки ладонями – пальмас.

Но самое интересное – это ритм и темп. Они за время выступления меняются трижды. И даже в отдельных фрагментах программы все строится на контрасте: музыка звучит быстро и отрывисто, затем длинная пауза и снова вихрь. Пока фигуристка за этими сменами не всегда успевает, но для августа все закономерно – впереди сезон.

Время есть и на то, чтобы подтянуть технику прыжков. На контрольных прокатах Захарова зашла на четверной тулуп, но не докрутила четверть оборота и упала. Кроме квад-тулупа, ультра-си в программе нет и, видимо, не планируется – именно такой контент Мария показывала в прошлом сезоне. Зато вторая оценка должна быть высокой при таких постановках, если, конечно, не подведет презентация.

2. Дарья Садкова: ее безусильность – восторг! А еще в ее движениях будто проглядывает Валиева

Идеально подходят новые программы и Дарье Садковой, которая тренируется у Этери Тутберидзе. Скольжение Даши невесомое, нежное, будто кружево, и музыка только усиливает это впечатление.

В короткой программе Садкова катает под Legato от Ever So Blue. Струнные инструменты еще больше подчеркивают изящность и легкость – Дарья действительно делает все настолько безусильно, что даже не сразу замечаешь: темп у музыки высокий.

Похожая история и в произвольной программе, которая поставлена под главную тему из мюзикла «Приведение». Там тоже струнные, тоже высокая скорость и при этом мягкость во всех движениях. Над этой произвольной Садкова с тренерами работала еще с конца прошлого сезона и даже успела выступить с ней на двух турнирах.

Кстати, на одном из них она заходила на квад-тулуп первым элементом. Сейчас на этом месте стоит двойной аксель, и его вполне можно заменить на какой-нибудь квад. Но все это потом. Дарья пропустила почти весь прошлый сезон из-за травмы, так что сейчас наверняка только приходит в форму.

Но, пожалуй, главное впечатление от прокатов Садковой другое: как же она напоминает Камилу Валиеву. Посмотрите на ее бауэр, на спираль в бильмане и выходы с прыжков – в этих движениях проглядывает Камила. Завораживает!

3. Алиса Двоеглазова: идеальные попадания в образы (особенно «Ла-Ла-Ленд») и два 4-лутца в арсенале

Впечатлила и другая воспитанница «Хрустального» – Алиса Двоеглазова. Только у нее и скольжение, и контент чуть отличаются от девочек в группе. Если у Садковой движения плавные, то у Двоеглазовой уже более резкие, но все такие же безусильные. Она парит надо льдом, на высокой скорости заходит на вращения и прыжки и полностью контролирует каждый шаг.

Для Алисы в этом сезоне нашли очень удачные образы. В произвольной она катается под попурри «Ла-Ла-Ленда», и тут ей даже не нужно ничего играть. Это история про нее – маленькую девочку с большими мечтами. В короткой у Двоеглазовой лирика – «Гимн любви» от виолончелиста Готье Капюсона: самое то, чтобы 13-летней фигуристке поработать над скольжением.

За нежными образами стоит отточенная техника. В произвольной программе Двоеглазова сделала два четверных лутца: один в сочетании с двойным акселем и один сольный (с падением).

Вообще, многие юниорки сейчас используют секвенции с дупелем – только на контрольных прокатах таких было четверо. Все потому, что по новым правилам оценивание секвенций и каскадов уравняли. Так что теперь можно ставить двойной аксель вторым прыжком и ничего не терять в базовой оценке.

Кроме квадов в начале у Двоеглазовой еще два тройных лутца во второй половине. И их она исполнила без ошибок, хотя в этом месте в программе идет ускорение. Да и в целом, темп и характер музыки постоянно меняются, что тоже усложняет задачу. Двоеглазова уже сейчас с ней почти справляется – опаздывать стала только в самом конце.

4. Анастасия Зинина: после ухода от Плющенко сменила стиль. Выросла за межсезонье, и тренеры использовали это как преимущество

Одна из спортсменок, которые активно взялись за секвенции, как раз Анастасия Зинина. У нее, пожалуй, самая необычная комбинация из всех российских юниорок сейчас: 3 лутц + 3 тулуп + 2 аксель. Выглядит невероятно эффектно, базовая стоимость – 13,4 балла – всего на 0,3 меньше, чем за каскад 4 тулуп + 3 тулуп.

Но дело не только в цифрах – Зинина впечатлила и постановками. Она в межсезонье сменила группу: перешла из «Академии Плющенко» в «Армию фигурного катания» Алексея Василевского. И вместе с тренерами поменяла стиль: с классики на модерн. Сначала блюзовой короткой программой под Haunter Heart Кристины Агилеры – музыка подчеркнула женственность и пластичность Насти. Она очень выросла за межсезонье, и хореограф использовал это как преимущество.

А вот произвольная у Зининой совсем другая. Точнее, тема та же, поют снова про влюбленность, но настроение меняется. Постановщики взяли ремикс на трек группы Blondie Heart of Glass – суперстильный! Получилась эпичная, немного мрачная музыка с хорошо знакомой мелодией. В оригинале она мажорная, и из-за этого контраста особенно запоминается. Здесь уже и движения нужны совсем другие: ломаные линии, резкие повороты и пролетные перепрыжки. Зинина после короткой кардинально сменила образ и органично с ним слилась.

Программа Насти впечатляет уже сейчас, при этом внутри нее еще есть куда развиваться по технике. Каскад 3 тулуп + 2 тулуп со временем наверняка трансформируется в 4+2. Такой контент Зинина уже заявляла в прошлом сезоне на первенстве Москвы. Помимо квадов Настя сделала еще каскад 3 лутц + 3 риттбергер во второй половине программы: с недокрутом на втором прыжке, и все же достойно для начала сезона.

5. Елизавета Куликова: она справляется с совершенно не детским образом

У воспитанницы Светланы Соколовской Елизаветы Куликовой тоже выделяется произвольная программа. Фигуристка катает под If you go away в исполнении Imany. Исходный вариант этой песни – Ne me quitte pas Жака Бреля, но от него в ремиксе не осталось почти ничего, и тем интереснее. От этого и современная хореография в третьей части не выглядит чужеродным элементом. Все выдержано в одном стиле.

В программе много акцентов, и Куликова каждый из них обыгрывает не просто хореографически, но и эмоционально. А еще успевает послать выразительный взгляд в камеру и на судей. А ведь образ у Лизы здесь совсем не детский: Imany поет о жертвенной, пламенной любви – это вроде как не по возрасту юниорке. Возможно, поэтому для нее выбрали не оригинал, а кавер – он звучит легче, без надрыва. Так что спортсменка с музыкой справляется.

Как и с прыжковым контентом. Даже сейчас, на старте сезона, у Куликовой без ошибок получаются все тройные прыжки и каскады во второй половине. Есть в программе и место для усложнения: первым элементом в произвольной стоит тройной лутц, который потом может трансформироваться в четверной. В начале прошлого сезона Куликова говорила, что квад-лутц – ее главная цель на ближайшее время.

Видео и скриншоты: трансляция Первого канала