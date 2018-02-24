«Как вам Потапов?» или «Ак Барс» - победитель Восточной конференции

На входе в ледовый дворец болельщиков корреспондента "Казанских ведомостей" встречает выставка ретро-автомобилей. 6 машин тольяттинского автозавода, от «копейки» до «пятерки», переносят нас в 1998-й год, тогда их было много на казанских улицах.

Под трибунами арены чувствуется, что организаторы постарались создать атмосферу праздника. Помимо обычного фудкорта могут купить разливной сок из трехлитровой банки и газировку в стеклянных бутылках. Рядом, для антуража, стоят торговые весы «Тюмень» (те самые, с двумя чашами и гирьками). Даже одежда продавщицы - фартук и головной убор возвращают нас в первое постсоветское десятилетие.

Еще один символ конца 1990-х - игровые приставки - сразу собрали очередь из болельщиков. На выбор несколько кассет - тут и «Танки», и игра с итальянским сантехником «Марио», одним словом - классика. У одного из входов в чашу дворца организаторы создали фотозону в стиле российской квартиры той эпохи. Здесь диван, шкаф с большим телевизором и, конечно же, ковер на стене.

Однако основное действо ждало болельщиков на льду. За 2 минуты до вбрасывания шайбы, на лед приглашены ветераны той самой команды, которая в 1998-м году обыграла «Динамо». После чего состоялась церемония торжественного поднятия под своды арены стяга с именем тренера Юрия Моисеева, под руководством которого «барсы» взяли первое российское чемпионство.

Казанские хоккеисты вышли на лед в ретро-форме 1998 года. Правда с «Динамо» победа была добыта в белом комплекте, а теперь домашние свитеры у «Ак Барса» зеленого цвета, но это мелочи. Билялетдинов оставил вне заявки Андрея Попова и Федора Малыхина, восстановившихся после травм. Отсутствовал в звене атаки и Антон Глинкин, зато вернулись трое ребят из олимпийских сборных. Удивила презентация игроков, которые вышли на лед - на медиа-кубе были показаны фотографии хоккеистов конца 1990-х годов.

«Ак Барс» очень плавно вкатился в первый период, редко обостряя игру. Но на 13-й минуте вратарь «Торпедо» первый раз капитулирует - Галиев отлично замкнул передачу партнеров. В середине второго периода Ярослав Косов и Алексей Потапов, с разницей чуть более минуты, увеличили отрыв «барсов» в счете. Казалось бы, что интрига умерла. Но под занавес периода нижегородские хоккеисты дважды реализовали большинство (отличились Костицын и Галузин), после чего игровое преимущество «Ак Барса» стало не столь очевидным.

- Два раза у нас были удаления, я тоже подвел команду. Может, где-то потеряли уверенность после двух пропущенных шайб. В перерыве поговорили в раздевалке и дальше стали играть в свой хоккей, - сказал после матча Станислав Галиев.

Действительно, в третьем периоде казанцы буквально смяли противника. Неудержимый в этот вечер Алексей Потапов, при поддержке партнеров, дважды реализовал численное преимущество в ворота своей бывшей команды. Итоговый счет - 5:2. А для Потапова - это первый хет-трик в карьере.

На послематчевой пресс-конференции журналисты аж трижды спросили у тренеров: "Как вам Потапов"? Петерис Скудра от комментариев отказался, мол игрок не наш.

- Меня устраивает его игра, если он будет забивать столько в каждом матче, - лаконично оценил игру нападающего Билялетдинов.

В Нижнекамске, в параллельном матче, «Лада» переехала «Нефтехимик» - 4:0. Благодаря этому «Ак Барс» досрочно одержал победу в Восточной конференции КХЛ.

1 марта казанцы в Уфе проведут последний матч регулярки против «Салавата». В этот же день станет известен наш противник по первому этапу плей-офф. На две путевки претендуют 3 команды: «Сибирь» (Новосибирск), «Адмирал» (Владивосток) и омский «Авангард».