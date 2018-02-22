Казанские ведомости: спорт

Баскетболистки «Казаночки» в очередном матче женской премьер-лиги на своей площадке принимали красноярский «Енисей» и одержали уверенную победу – 76:66 (20:12, 11:21, 23:12, 22:21). Александра Столяр и Варвара Псарева набрали по 13 очков, а Елена Ворожцова – 12.