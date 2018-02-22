Казанские ведомости: спорт

Баскетболистки «Казаночки» в очередном матче женской премьер-лиги на своей площадке принимали красноярский «Енисей» и одержали уверенную победу – 76:66 (20:12, 11:21, 23:12, 22:21). Александра Столяр и Варвара Псарева набрали по 13 очков, а Елена Ворожцова – 12.
Ватерполисты казанского «Синтеза» в матчах 10-го тура чемпионата России проводи два матча против собственных резервистов – команды «Синтез-УОР».
Дэном Секстон и Ильдар Шиксатдаров готовили пиццу в одной из городских пиццерий.
Команда из Альметьевска выиграла со счетом 1:0
Среди новичков два воспитанника местной футбольной школы.
Утверждается, что КХЛ приняла решение перенести событие из Хельсинки.
Игроки отыграют под этими номерами вторую часть сезона.