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Чудо 98-й минуты: в полуфинале «Ордабасы» вырвал победу на этой отметке, а в финале – сравнял счет

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Акжайык Акжайык
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Невероятное везение в Кубке.

«Ордабасы» во второй раз в истории завоевал Кубок Казахстана. Победа в финальном матче казалось нереальной, ведь за 15 минут до конца встречи «Акжайык» вел в два мяча (2:4).

Удивительно, но шымкентцы с такой задачей справились. На 76-й минуте Максим Федин сократил преимущество, а на 98-й «Орда» вколотила четвертый мяч в ворота уральцев (к слову, арбитр компенсировал семь минут). 

Чуть меньше месяца назад шымкентцы уже проявляли характер похожим образом – в игре с дублем «Астаны» гости дожали соперника как раз на 98-й. Победный мяч вколотил Серж Ньюадзи.

В двух последних матчах турнира футболисты «Ордабасы» буквально переворачивали ситуацию на последних минутах.

Это случайность, мастерство или что-то еще?

Фото: pflk.kz

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