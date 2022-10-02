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Фантастическая концовка от «Кайрата»: алматинцы обыграли «Кызыл-Жар» благодаря голу на последней секунде

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Артур Шушеначев Артур Шушеначев
Кызыл-Жар Кызыл-Жар
Кайрат Кайрат
Вячеслав Швырев
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Olimpbet-Чемпионат Казахстана вернулся после паузы на матчи сборных. Одним из украшений 21-го тура станет проход Артура Шушеначева и гол Вячеслава Швырева в Петропавловске.

Казалось, что «Кызыл-Жар» и «Кайрат» поделят очки, но алматинцы соорудили голевую атаку в самой концовке встречи. Победный удар Швырева случился буквально за секунду до финального свистка.

Победа позволила «Кайрату» вплотную приблизиться к тройке лидеров. Сейчас алматинцы располагаются на четвертой строчке с 33 очками в активе. «Кызыл-Жар» находится на 11-м месте в таблице.

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