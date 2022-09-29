Привет из Баку: журналист нашей редакции сгонял на матч Азербайджан – Казахстан и поделился впечатлениями

0:3 на выезде.

Сборная Казахстана завершала групповой этап Лиги наций матчем в Азербайджане. Игра сложилась неудачно для подопечных Магомеда Адиева. Но обо всем по порядку.

Матч проходил не в самом Баку, как указано на сайте UEFA, а в поселке Мардакян, что в 30 километрах от азербайджанской столицы. По большому счету, для Казахстана – это вообще не расстояние.

Провокации от журналистов, босоногий художник и матч в пригородном поселке

Сборная Казахстана, как и спортивные журналисты, сопровождающие команду базировались в столице Азербайджана. Здесь же команда провела тренировку и традиционную пресс-конференцию.

Обычно предматчевые беседы с журналистами проходят довольно стандартно, но в этот раз в глаза бросились два момента.

Первый – это попытка добавить интриги к матчу через противостояние Адиев – Де Бьязи. Мы помним, что итальянец мягко говоря нелестно высказался о казахстанской команде первого матча. Тренер казахстанцев заступился за свою команду.

«После первого сквозило определенное неуважение к моим парням со слов Де Бьязи. Он начал говорить, кому повезло, кому нет, надо заниматься своей командой – именно в этом мой посыл», – ответил на вопрос Магомед Мусаевич. А после матча тренеры и вовсе пожали по-мужски руки, исчерпав конфликт.

Второй момент – это присутствие в составе Игоря Шацкого. При этом главный тренер убил интригу по первому номеру еще за день до матча, четко дав понять, что именно голкипер «Шахтера» будет играть с Азербайджаном, а не молодые Сейсен или Шайзада. Что добавляло оптимизма, все-таки Адиев ехал на матч с желанием набрать очки, а не только дать шанс резервистам.

Нельзя сказать, что Баку жил футболом в эти дни и как-то прочувствовал этот матч, за исключением заметного количества казахстанцев, которые приехали поддержать сборную.

В городе крайне сложно было обнаружить хоть какое-то упоминание о матче, но люди знали о нем. Так как любой официант или сотрудник отеля всегда старался поднять тему матча с представителями Казахстана и обсудить возможный результат.

Практически у всех в Баку была мысль, что Казахстан и Азербайджан – это две братские страны, но несмотря на дружбу и гостеприимство победят все же хозяева.

Баку показался увлекательным городом с очень длинной историей и красивыми местами. Город, который удивляет своим размахом и архитектурой.

Но единственное, пожалуй, что напоминало о футболе в Баку – это известный азербайджанский «босоногий» художник Али Шамси, гонявший около своей мастерской мяч с детьми.

Атмосфера в сборной, дружелюбная «Далга» и работа Адиева

«Далга», что в переводе на русский язык значит «Волна», представляет из себя очень симпатичный, компактный, чисто футбольный стадион, вмещающий чуть больше 6000 человек. При этом на матче с Казахстаном даже эти места не были заполнены.

В Казахстане болельщики привыкли приходить на большие матч «в притык», а заполняются трибуны уже в течение первого тайма. Это уже стало нашей фишкой.

Интересно, но в Азербайджане аналогичная ситуация: даже за 15 минут, когда уже команды покинули поле после разминки, стадион был заполнен только наполовину. И это при вместимости 6000 человек. Не зря мы там много говорили о том, что это братский народ.

Радует, что казахстанские футболисты не остались без поддержки. Около 150 человек расположились за одними из ворот. Трибуны «Далга Арены» были настроены доброжелательно к казахстанской стороне, и диктора на казахском языке также воспринялся трибунами «на ура!».

Состав сборной Казахстана не сильно удивил. Было ожидаемо, что тренерский штаб даст отдохнуть ряду футболистов. Из явных экспериментов, можно отметить выход Марата Быстрова на позиции центрального защитника. Хоть Марат действует на этой позиции периодически в «Ахмате», в сборной же это было впервые, мы привыкли его видеть на фланге, где в этом матче место было отдано Багдату Каирову и Тимуру Досмагамбетову.

Что еще бросилось в глаза, так это присутствие всех футболистов, вызванных на сбор, на игре. Бактиер Зайнутдинов получил травму в эпизоде с забитым победным мячом, Асхат Тагыберген был дисквалифицирован, а Елдос Ахметов приехал в сборную с повреждением, и тем не менее, все три игрока были в Азербайджане рядом с командой. Что еще раз доказывает правильно выстроенную атмосферу внутри коллектива, созданную Магомедом Адиевым.

Но если трибуны были настроены по-братски дружелюбно, то на поле было все наоборот. С первых минут футболисты начали биться, причем бились они на поле не только за мяч, но и просто между собой. Одна из таких стычек и оставила в меньшинстве сборную Казахстана.

Нуралы Алип отреагировал на провокацию соперника, который отыграл удар и падение. В итоге красная карточка – и сборная Казахстана больше часа играли вдесятером.

Не хочется вдаваться во все подробности матча, эту игру все желающие могли посмотреть в прямом эфире по ТВ, но несколько моментов со знаком плюс в этом матче я бы обратил внимание.

Хотелось бы выделить первый выход в старте Абылайхана Жумабека, который проводит очень неплохой сезон в родном «Таразе». При этом форвард прибавляет, улучшая свои возможности в нахождении пространства в штрафной соперника, игре на втором этаже и так далее. Кстати, тренер в «Таразе» – известный казахстанский бомбардир Нуркен Мазбаев. Трудно сказать, не находясь в команде, идет ли подсказ со стороны Нуркена Калдыбековича в сторону Абылайхана или нет, но прогресс форварда не заметить нельзя.

Ради справедливости стоит отметить, что в матче в Азербайджане у Абылайхана мало, что получалось. Как и у 20-летнего дебютанта Адилета Садыбекова. Но появление молодых футболистов – тоже одна из заслуг тренерского штаба.

Вишенкой на торте стал 60-й матч Сергея Малого. Кто бы и что не говорил о защитнике, это третий результат в истории сборной Казахстана, и Сергей своей игрой доказывает, что он по праву находится в составе сборной.

Сборная Казахстана несмотря на поражение, не самую лучшую статистику в матче, этот розыгрыш Лигу наций занесла себе в актив. Адиев и футболисты сумели напомнить болельщикам забытое чувство гордости за свою сборную. И это действительно дорогого стоит.

Что дальше?

Сборная Казахстана, как и все европейские сборные, проведет квалификацию ЕВРО в 2023 году. А вот в марте 2024-го наша команда сразится в полуфинале лиги Наций в борьбе за путевку на ЕВРО.

Сейчас уже есть победители 4 групп: две команды с наибольшем количеством очков полуфиналы будут проводить на своем поле. Таким образом, пока полуфиналы выглядят так: Грузия – Казахстан, Греция – Турция.

Нужно учитывать, что одна сборная (а может и несколько) из этого квартера может пробиться на ЕВРО через квалификацию. Тогда ее место займет команда с наибольшим количеством очков из оставшихся 12 дивизиона С. А это Люксембург, а дальше – Азербайджан. Который будет на протяжении всего 2023 года болеть за Турцию, Грецию и Грузию, чтобы также побороться за путевку на Евро.

Хуже всего, что все это будет через 2 года. Пока же продолжаем радоваться первому месту в группе Лиги наций этого сезона и ждем возвращения КПЛ.

Фото: КФФ