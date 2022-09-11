У новичка «Урала» проблемы с законом: пьяный Влут попал в ДТП на скорости больше 200 км/ч. Погиб ребенок

О переезде советовался с Промесом.

Нидерландский хавбек Рай Влут за 250 тысяч евро перебрался в «Урал» из «Астаны». Полузащитник, несмотря на солидный бэкграунд (ПСВ, «Хераклес», «Сент-Труйден», «Фрозиноне»), зимой 2022-го оказался в Казахстане. Может показаться странным, что игрок в самом расцвете сил едет в КПЛ, но всему есть логичное объяснение.

В ноябре 2021 года Влут вместе со своим другом попал в жесткую аварию: 4-летний мальчик, находившийся в другой машине — погиб в больнице. Футболист и его знакомый отрицали свою вину. Следователи выяснили, что машина Влута превысила скорость в 200 километров в час, а сам футболист был в состоянии опьянения.

«Хераклес», за который тогда и выступал Влут, немедленно отстранил игрока от тренировочного процесса, хотя Рай был одним из лидеров команды по числу результативных действий. На какое-то время футболиста даже поместили под стражу, но позже отпустили.

Из-за незакрытого уголовного дела у полузащитника были проблемы с поиском новой команды: в клубах Западной Европы просто не хотели нести имиджевые потери. Лучшим вариантом оказалась казахстанская «Астана», куда Рай перешел бесплатно. Сообщалось, что «Хераклес» не захотел получать денег за игрока.

В Казахстане Влут чувствовал себя уверенно, он быстро стал одним из лидеров команды, играя на позиции центрфорварда и атакующего полузащитника. В Кубке и Чемпионате Казахстана голландец настрелял 7 голов. Болельщики и медиа обсуждали скандальное прошлое футболиста, но на клуб или самого Влута это никак не повлияло.

Громче всего о ДТП голландцу напомнили в Европе. «Астана» встречалась в Лиге Конференций с «Ракувом». В Польше местные фанаты посвятили футболисту отдельный баннер: «Влут – грязный убийца детей». В том матче казахстанцы разгромно проиграли — 0:5.

Бывший главный тренер сборной Казахстана Арно Пайперс высказывался о критике своего соотечественника: «Я думаю, что вся эта ситуация лежит в зоне ответственности игрока. В его случае я или другие люди не должны давать оценку, но я думаю, что Рай прекрасно знает, что произошло, и что он сделал неправильно. Поэтому я не считаю нужным, чтобы я или другие люди давали оценку его ситуации. Мне не нравится, что многие люди анонимно могу писать все, что им вздумается в твой адрес по любому вопросу и не нести никакой ответственности».

В сентябре Влут подписал контракт с «Уралом». В Казахстане этот трансфер встретили неоднозначно. С одной стороны, «Астана» заработала на переходе игрока, а с другой — потеряла одного из лидеров прямо накануне финальной части чемпионата.

Сам новичок екатеринбуржцев отметил, что перед переездом советовался с Промесом: «Я общался с Квинси Промесом, сейчас он играет за «Спартак». Звонил ему несколько дней назад, и он очень положительно отзывался о чемпионате России. Он считает, что это очень сильная лига, с хорошими командами.

После чемпионата мира все стадионы очень красивые. Он сказал, что Екатеринбург очень красивый город. Разговор с ним не ключевой фактор, но он поспособствовал принятию решения переехать в Россию», – заявил Влут в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Квинси Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений двоюродному брату во время вечеринки в июле 2020 года. Также Промеса подозревают в торговле наркотиками и участии в преступной организации.

Фото: instagram.com/raivloet; vk.com/astanafootballclub, vk.com/fc_ue