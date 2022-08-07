Мощный камбэк «Тараза» в Костанае: отыгрались с 0:2, а Жумабек выдал покер

Кубок для «Тобола» – все.

Костанайцы, выступающие на двух фронтах, уделяли Кубку Казахстана очень мало внимания. После четырех туров у «Тобола» была лишь одна победа и призрачные шансы на выход в плей-офф.

На игру против «Тараза» желто-зеленые вышли смешанным составом. Но это не помогло. Вернее, помогло лишь на время.

Костанайцы начали активно. Уже на девятой минуте Сергеев забил первый мяч хозяев.

К 18-й минуте все шло очень удачно – Сергеев удвоил счет.

Гости не планировали сдаваться, довольно быстро отыграв один мяч, забив российскому киперу «Тобола» Акмурзину в ближний угол после углового.

Затем Шахметов реализует пенальти, не сильно пробив по центру – 2:2.

Во втором тайме хозяева вышли вперед: Асранкулов совершил сольный проход по штрафной и выдал точный навес на Жаксылыкова.

Дальше забивал только Жумабек. Вот его второй гол в матче.

Тут Жумабек оформил хет-трик.

А здесь стал автором покера – 3:5.

Эта победа позволила «Таразу» досрочно оформить путевку в плей-офф Кубка Казахстана. «Тоболу» в этом турнире осталось сыграть лишь один матч – на выезде против «Актобе», которому уже тоже ничего не нужно в Кубке.

Фото: ФК «Тараз»