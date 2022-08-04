Кипрские греки и хорваты из Боснии: наши встретятся со «Зриньски» и АПОЭЛ в Лиге конференций

До третьего раунда еврокубков добрались лишь «Тобол» и «Кызыл-Жар». Соперниками казахстанцев стали команды, которые уже пересекались с клубами из нашей страны.

Знакомимся.

«Зриньски» – «Тобол»

У костанайцев есть шанс взять реванш за поражение 12-летней давности. О тех матчах мы подробно рассказали тут.

Фактически клуб представляет Боснию и Герцеговину, но с боснийцами представители команды себя совсем не отождествляют. Хорватская молодежь предпринимала несколько попыток создать клуб на территории Мостара: сначала это должен был быть «Хорватский Сокол», которому так и не суждено было появиться, а позже местный профессор Куштреб добился создания студенческого спортивного клуба для ховартов. Через несколько лет клуб получил название «Зриньски» в честь хорватского дворянского рода.

После обретения Боснией независимости клуб не сразу определился с местом выступлений. Несколько лет «Зриньски» вообще играл серии товарищеских матчей по всему миру, но позже команда вступила в футбольный союз Боснии. Сейчас «Зриньски» – один из самых титулованных клубов страны. В свое время завоевывать трофеи команде помогал даже Лука Модрич.

В нынешнем составе балканцев таких звезд нет. Портал Transfermarkt оценивает «Зриньски» в 8,63 миллиона евро. Самый дорогой игрок команды – 31-летний нападающий Неманья Билбия (1 млн. евро).

«Зриньски» проводит матчи на стадионе «Под Белым Брегом» вместимостью 20 000 человек. Это вторая по размеру арена в Боснии и Герцеговине после стадиона в Сараево.

«Тобол» сыграет на арене в Мостаре уже второй раз. Предыдущая встреча «Тобола» и «Зриньски» в еврокубках закончилась проходом балканцев – 1:2, 1:2.

АПОЭЛ – «Кызыл-Жар»

Клуб основан в 20-е годы прошлого столетия группой молодых людей – первое собрание прошло в одной из кондитерских Никосии. По концпеции – это был клуб, составленный из этнических греков. Абреввиатура ПОЭЛ так и расшифровывается – Футбольный клуб никосийских греков. Позже в клубе решили выйти за пределы футбола, а к названию добавили литеру «А» – атлетический.

На счету клуба 28 чемпионских титулов и 21 выигранный Кубок Кипра. Главным же достижением АПОЭЛа можно назвать четвертьфинал Лиги чемпионов. До этой стадии кипрский клуб добрался чуть более 10 лет назад, но дорогу в полуфинал команде перекрыл мадридский «Реал» (0:3, 2:5).

Нынешний состав никосийского клуба оценивается в 16 миллионов евро, а главным активом считается грузинский нападающий Гиорги Квилитая (2 миллиона евро). К слову, его появление в матче против петропавловцев под большим вопросом – у форварда есть небольшое повреждение. Свои матчи киприоты проводят на стадионе ГСП, вмещающем до 22 859 зрителей.

Для АПОЭЛ визит в Казахстан станет уже пятым по счету. Ранее киприоты встречались с «Астаной» и «Кайсаром», и если у астанчан положительная статистика с этим клубом, то кызылординцы разгромно уступили дома в ковидный сезон.

Выездные матчи казахстанских команд пройдут 4 августа, ответные – 11-го.

Фото: kstnews.kz, instagram.com/hsk.zrinjski, instagram.com/fca.astana