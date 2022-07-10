«Тобол» пропустил шесть мячей в Таразе после ничьей с «Ференцварошем». На поле появились сразу 7 дебютантов

Распределяют силы.

Одной из главных сенсацией первого тура Кубка Казахстана стала игра между «Таразом» и «Тоболом». Жамбыльцы не оставили шансов гостям – 6:1.

Причина такого результата проста – костанайцы не стали лишний раз нагружать основу перед ответным матчем с венграми. В Тараз уехал дубль желто-зеленых. «Тобол» уже проделывал подобный трюк в прошлом году в играх с «Мактааралом» (3:4, 0:4).

В кубковом матче против «Тараза» в составе костанайцев дебютировали сразу семеро воспитанников клуба – Евгений Кочетков, Нурали Жаксылыков, Диас Нурканов, Токтар Байдавлетов, Даниил Дубровин, Бекзат Минайдаров и Бейбит Галым.

В параллельной игре тоже случилась сенсация – «Актобе» уступил «Мактааралу» (2:3).