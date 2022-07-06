Sports с казахским акцентом
Блог

«Тобол» сыграет в Лиге чемпионов во второй раз спустя 11 лет. Прошлое выступление – тоска

Слован Братислава Слован Братислава
Ференцварош Ференцварош
высшая лига Казахстан высшая лига Казахстан
Sports.ru - Казахстан
Тобол Тобол
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

История циклична?

Спустя долгих 11 лет «Тобол» возвращается в Лигу чемпионов. Хотя слово «возвращение» вряд ли на 100% здесь уместно.

Я думаю, что 11 лет назад никто из костанайских болельщикой толком и не почувствовал, что «Тобол» играл в Лиге чемпионов. Желто-зеленые долгие годы шли к чемпионству, но участие в главном еврокубковом турнире было мимолетным и очень печальным.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

«Тобол», кардинально изменившийся после титула, остановился на первом же сопернике – братиславском «Словане». К слову, в этом году костанайцы снова могут встретиться со словаками в ЛЧ, если «Тобол» справится с венграми, а словаки с батумским «Динамо».

Тогда в 2011-м «Тобол» всухую проиграл на выезде – 0:2. Перед ответной игрой уже было ощущение, что, наверное, история костанайцев в ЛЧ завершена. 

Проплешины на трибунах во время домашней игры со «Слованом» лишнее тому подтверждение. «Тобол», который еще недавно собирал аншлаги даже на матчах местного чемпионата, не продал все билеты на ЛЧ.

Кажется, именно в тот сезон потерялась какая-то магия клуба. Костанайцы стали меньше внимания уделять команде, реже ходить на игры, а сам «Тобол» на несколько лет выпал из списка фаворитов чемпионата.

Увы, но ничего выдающегося в домашней игре со словацким чемпионом желто-зеленые не показали. «Тобол» быстро пропустил, после чего вся игра казалась какой-то формальностью. Костанайцы пытались атаковать, создавать, но ничего кроме автогола гостей добиться не удалось – 1:1. 

Да, «Тобол» дома не проиграл, но какое было послевкусие? У большинства зрителей осталось стойкое ощущение, что словаки в любой момент могли прибавить, если бы это было необходимо. А какие были дополнительные ресурсы у тогдашнего тренера костанайцев Сергея Петренко? Кажется, что никаких. 

Теперь у «Тобола» новый шанс, но история, как известно, циклична – снова у «Тобола» много изменений в составе после титула, снова не самый удачный сезон в чемпионате. Возможно, игра с «Ференцварошем» – шанс выбраться из этого порочного круга и переписать историю.

Но получится ли? Уж слишком не повезло костанайцам с жеребьевкой.  

Фото: vk.com/fctobol

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Радиотрансляция на балконе, эмоции от игр с «МЮ» и «Шахтер», разбудивший родителей. Авторы Sports.ru Казахстан вспоминают о первых матчах наших клубов в еврокубках

Кем усилился «Тобол» перед Лигой чемпионов: полузащитник сборной Сербии, экс-вратарь московского «Спартака» и африканский бомбардир из чемпионата Армении

Справится ли «Тобол» с командой Черчесова?
413 голосов
Да, «Тобол» пройдет дальше
40%
Тобол
Не знаю, матч равных команд
14%
Лига чемпионов УЕФА
Нет, венгры обыграют костанайцев
46%
Ференцварош

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные