«Тобол» сыграет в Лиге чемпионов во второй раз спустя 11 лет. Прошлое выступление – тоска

История циклична?

Спустя долгих 11 лет «Тобол» возвращается в Лигу чемпионов. Хотя слово «возвращение» вряд ли на 100% здесь уместно.

Я думаю, что 11 лет назад никто из костанайских болельщикой толком и не почувствовал, что «Тобол» играл в Лиге чемпионов. Желто-зеленые долгие годы шли к чемпионству, но участие в главном еврокубковом турнире было мимолетным и очень печальным.

«Тобол», кардинально изменившийся после титула, остановился на первом же сопернике – братиславском «Словане». К слову, в этом году костанайцы снова могут встретиться со словаками в ЛЧ, если «Тобол» справится с венграми, а словаки с батумским «Динамо».

Тогда в 2011-м «Тобол» всухую проиграл на выезде – 0:2. Перед ответной игрой уже было ощущение, что, наверное, история костанайцев в ЛЧ завершена.

Проплешины на трибунах во время домашней игры со «Слованом» лишнее тому подтверждение. «Тобол», который еще недавно собирал аншлаги даже на матчах местного чемпионата, не продал все билеты на ЛЧ.

Кажется, именно в тот сезон потерялась какая-то магия клуба. Костанайцы стали меньше внимания уделять команде, реже ходить на игры, а сам «Тобол» на несколько лет выпал из списка фаворитов чемпионата.

Увы, но ничего выдающегося в домашней игре со словацким чемпионом желто-зеленые не показали. «Тобол» быстро пропустил, после чего вся игра казалась какой-то формальностью. Костанайцы пытались атаковать, создавать, но ничего кроме автогола гостей добиться не удалось – 1:1.

Да, «Тобол» дома не проиграл, но какое было послевкусие? У большинства зрителей осталось стойкое ощущение, что словаки в любой момент могли прибавить, если бы это было необходимо. А какие были дополнительные ресурсы у тогдашнего тренера костанайцев Сергея Петренко? Кажется, что никаких.

Теперь у «Тобола» новый шанс, но история, как известно, циклична – снова у «Тобола» много изменений в составе после титула, снова не самый удачный сезон в чемпионате. Возможно, игра с «Ференцварошем» – шанс выбраться из этого порочного круга и переписать историю.

Но получится ли? Уж слишком не повезло костанайцам с жеребьевкой.

Фото: vk.com/fctobol