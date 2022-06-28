Юный болельщик «Актобе» следил за матчем через щель в стене, потому что не смог купить билет. Аким области пообещал ему абонемент

Красиво.

После завершения 15-го тура КПЛ журналист Айдын Кожахмет восхитился любовью актюбинцев к футболу, разместив в своем телеграм-канале пост о местном парне, который не нашел билета на игру «Актобе» против «Астаны».

Попасть на стадион болельщику красно-белых не удалось – билетов в кассах просто не было, поэтому он решил наблюдать за матчем через небольшую щель в стенах стадиона.

На следующий день о необычном зрителе узнал аким области. Болельщика решили найти и даже пообещали абонемент на игры красно-белых.

Уже к вечеру паренек стал известен. Звездой актюбинских пабликов оказалася восьмиклассник Диас Сакен, который рассказал о своем необычном опыте пресс-службе «Актобе»:

— В первом тайме я видел лишь половину поля. Затем меня заметили журналисты и полицейские. В этой связи хочу поблагодарить акима области Ондасына Оразалина за оказанное мне внимание и Айдыну Кожахмету, который опубликовал мое фото. Не думал, что стану знаменит на весь Казахстан за один день. Мне поступает много писем. Всем спасибо.

Сообщается, что перед следующим домашним матчем аким области лично вручит Диасу пожизненный абонемент на матчи «Актобе».

Доброе завершение красивой истории.

Фото: t.me/Kozhakhmet_inside_official, vk.com/ofc_aktobe