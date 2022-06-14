«Мы гордимся! Дважды проиграть Казахстану – реально круто». Словацкие болельщики разочарованы сборной после матча Лиги наций

Винят Федерацию и игроков.

Болельщики сборной Словакии негодуют после фиаско в Нур-Султане. Собрали для вас комментарии из официального аккаунта Словацкой федерации футбола в Facebook.

Vlado Vanek:

«Мы гордимся вами, парни! Реально молодцы – дважды проиграть Казахстану. Вы крутые»

Juraj Ppráp Kinromok:

«Распустить всех и начать все сначала, потому что эта команда не имеет никакого отношения к национальной сборной. Как будто группа туристов»

Jakub Juščík:

«Идеальная картина состояния словацкого футбола»

Kubo Kubiak:

«Пан Ковачик (президент Словацкой федерации футбола – прим.), собирайте чемоданы и заберите с собой игроков, чтобы они нашли совесть. Потому что оправдания типа того, что мы не чемпионы мира, чтобы выигрывать каждый матч, показывают, что наши игроки ничего из себя не представляют. Особенно, когда два матча подряд проигрываем Казахстану»

Tommy Marek:

«Старая пословица гласит, что то, что происходит регулярно, уже не совпадение. А может президент Ковачик опять расскажет, что кроме него в футболе никто не разбирается»

Julius Jancich:

«Отлично, что теперь, опять тренер!? А как же игроки, это ноль очков с Казахстаном. И будет хуже. Страшно, но где найти игроков, которые будут играть в футбол. Когда в клубах они случайно забивают гол, мы пишем о них оды на нескольких страницах»

Patrik Serif:

«Поставьте «Ружомберок» играть там, точно будет выглядеть лучше и мы не попадем в группу D»

Ondrej Koščák:

«Думала хуже уже не будет, но сегодня показали, что бывает намного хуже»

Andrej Peter:

«Федерация – молодцы!!»

Roman Forro:

«Дуда сам показывает вам, удалившись, что он больше не хочет играть за сборную. В Кельне его отношение поняли до конца сезона»

David Presburger:

«Словакия играла плохо – смотреть нельзя было, но казахстанцы падали на землю после каждого столкновения, как будто получали смертельную травму...»

Adam Somogyi:

«В настоящее время, к сожалению, мы находимся там, где наша сборная должна быть. Мы должны это признать.

Другое дело, игроков без практики в клубе, надо оставлять на скамейке. Очевидно, что опыт в данный момент не играет большой роли. Нужно ставить игроков в хорошей форме даже из Чемпионата Словакии, нам терять нечего».

Eduárd Dorčák:

«Все руководство федерации должно уйти в отставку и начать сначала... Нам просто нужны правильные люди, у которых болит сердце за словацкий футбол. Сейчас это больше про бизнес. Жаль, у нас были 20 минут, чтобы сравнять счет... не хватило сердца и желания»

Jano Červený:

«Жаль, что не пошла профессионально играть в футбол. Легкие деньги... Если бы я так работала в строительной отрасли, меня бы заживо зацементировали... Ужасная игра..»

Patrik Paulišin:

«Ни одному игроку на данный момент там не место, рекомендую поставить объявление, что ищем игроков, которые будут играть от души и гордости за Словакию, которые оставят душу на поле, которые будут бегать, а не ходить как на прогулке».

Michal Kulik:

«К сожалению, это реальность словацкого футбола... наши игроки ниже среднего уровня добиваются успехов в своих клубах благодаря товарищам по команде из других стран. Честь исключениям».

Jan Lassu:

«Стыд полный;) Тарковича обратно;)»

Roman Zvonar:

«Ян Ковачик – ты убийца словацкого футбола!!!!!!»

Patrik Romza:

«Это наша команда, у которой нет качества. Вы можете играть только с Сан-Марино, Гибралтаром и Мальтой. Вы подонки! Вы хотите только денег, но не даете результата».