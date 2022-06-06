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Сборные Словакии и Казахстана никогда не встречались, но на клубном уровне словаки почти не оставляли шансов

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Печальная статистика. 

За всю историю еврокубков казахстанские команды пересекались со словацкими всего 5 раз. К сожалению, во всех случаях вперед проходили именно клубы из Словакии.

Первое противостояние случилось летом 2002-го. Тогда «Атырау» встретилось с «Матадором». Нефтяники сыграли вничью в домашнем матче, но на выезде уступили – 0:2.

В следующий раз словаки пожаловали в Казахстан в 2005-м. Дома «Кайрат» разобрался с «Артмедией», которую тогда тренировал Вайсс – 2:0.

В ответной встрече удача отвернулась от алматинцев. В драматичном противостоянии тогда вперед прошла «Артмедиа».

«Кайрат» был близок ко встрече с «Селтиком», но все испортила банда Владимира Вайсса – выбила алматинцев из ЛЧ на 15 лет

Через два года реванш за «Кайрат» мог взять другой клуб из Южной столицы – «Алма-Ата». На выезде казахстанцы потерпели серьезное поражение (1:3), а дома сумели свести игру вничью (1:1).

Следующие две встречи со словаками пришлись на долю «Тобола». Увы, но в обоих случаях костанайцы выбыли из ЛЧ и ЛК после матчей со словацкими командами.

 

В 2011-м желто-зеленые уступили братиславскому «Словану» по сумме двух матчей – 0:2, 1:1. В прошлом сезоне словаки нанесли куда более серьезное поражение костанайцам.

В Нур-Султане «Тобол» с минимальным счетом уступил «Жилине», хотя выглядел неплохо. Но в ответном матче в Словакии «Жилина» деклассировала костанайцев – 5:0.

Как думаете, как закончится первый матч между сборными Казахстана и Словакии?

Фото: КФФ, ФК «Тобол»

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