Шесть матчей без побед: Казахстан дважды выходил вперед с немцами, но уступил в одну шайбу – 4:5

Бились достойно.

Казахстан потерпел шестое поражение на ЧМ и разместился на последней строке таблицы. Подопечные Михайлиса провели со сборной Германии равный матч, но на очках это никак не отражается.

Казахстан резво начал, дважды ведя в счете, но каждый раз немцы быстро сравнивали. Первым отметился Роман Старченко, пробив дебютанта немецкой сборной Штральмайера.

Двух минут хватил сборной Германии, чтобы сравнять – Андрей Шутов не справился с броском Йонаса Мюллера. Шайба от плеча кипера предательски отскочила в ворота.

Следующий размен голами случился через десять минут: Его Петухов вывел Казахстан вперед, а через 24 секунды Леонард Пфодерль попал в дальний угол ворот Казахстана – 2:2.

Немцы впервые повели в счете за пару минут до окончания перида – Фишбух добил отскочившую шайбу.

Во втором периоде немцы выглядели более собранными и дисциплинированными в обороне. У Германии помимо гола Райхеля были еще несколько опасных моментов.

Казахстан отыграл одну шайбу перед перерывом. Данияр Самат поймал немцев на смене состава и выдал точный пас на Старченко. Капитан, в свою очередь, видит открывающегося Акользина, а Павел четко обыгрывает вратаря – 2:3. Казахстан возвращается в игру.

Поздний гол помог команде Михайлиса настроиться на третий период. Казахстан быстро сравнял счет. После блестящего паса Сагадеева Михайлис-младший выкатился на рандеву со Штральмайером – 4:4. На эту шайбу казахстанцам понадобилось всего 38 секунд.

Увы, но дотерпеть до овертайма не вышло. Эхлиз сравнял в середине периода – 4:5. Оставшееся время Казахстан пытался вновь восстановить равновесие, но ничего из этого не вышло.

Концовку матча казахстанцы проводили при пустых воротах, за что могли поплатиться, но немцы попали в штангу.

Казахстан проигрывает в шести матчах кряду, а в понедельник команде предстоит главная игра турнира с Италией. На кону противостояния – вылет из элиты. У Казахстана пока ноль очков, а у Италии – одно, поэтому необходимо побеждать в основное время.

Фото: iihf.com