Казахстан дал огня со словаками, но все равно уступил в одну шайбу. На ЧМ уже пять поражений

Пока без очков.

После четырех туров группового этапа Казахстан оказался единственной сборной, не сумевшей набрать очков. Даже записной аутсайдер Италия разжился одним баллом. У словаков дела были немногим лучше – 1 победа в четырех встречах.

Очный матч команд был шансом чуть улучшить положение. С первых минут словаки были чуть активнее и опаснее, хотя первую шайбу они забили при помощи Казахстана. Асетов ошибся с передачей в собственной зоне, затем следует перехват и гол Коллара.

Казахстан затем дважды удачно реализовал большинство. Сначала забил Кирилл Панюков после продолжительной раскатки – буквально за 2 секунды до окончания штрафа Поспишила.

За две минуты до перерыва Дмитрий Шевченко вывел казахстанцев вперед, пробив вторым темпом после контратаки – 2:1.

Во втором периоде Павла Акользина удалили на 5 минут, чем и воспользовалась Словакия. Фехервари сравнял счет, а затем Адам Лиска вывел словаков вперед, поймав казахстанцев на смене – 2:3.

На этом кошмар второго периода не закончился – Юрай Слафковский заработал и реализовал буллит – 2:4.

На старте третьего периода Панюков сократил разрыв, взвинтив интригу. Всю двадцатиминутку Казахстан играл первым номером, но сократить разрыв так и не вышло.

Словакия добилась второй победы на турнире, а Казахстан проиграл пятый раз подряд – 3:4.

Следующий матч Казахстан проведет 22 мая в 16:20 против Германии.

Фото: IIHF