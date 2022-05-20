Дела на ЧМ плохи: Казахстан проиграл уже четыре матча кряду, но дал бой канадцам

У итальянцев ситуация лучше.

Встреча с Канадой началась на час позже запланированного – всему виной небольшое возгорание на территории спорткомплекса в Хельсинки. Видимо этот час пошел на пользу казахстанцам, которые открыли счет уже на третьей минуте – отметился Петухов.

Хотя Канада довольно быстро восстановила паритет: в суматохе у ворот лучше всех среагировал Козенс – 1:1.

Через 10 минут Казахстан вновь вышел вперед – на сей раз усилиями Шестакова. Но долго вести в счете команда Михайлиса не смогла из-за Батерсона – 2:2.

Дело шло к ничьей в первом периоде, но за две минуты до перерыва Лаури вывел команду вперед – 2:3. В раздевалку Казахстан отправился уже в роли догоняющих.

После перерыва чувствовалось, что Канада доминирует, но благодаря усилиям Шутова и обороны на табло ничего не менялось вплоть до 33-й минуты. Сиверсон выкатился на рандеву с кипером и увеличил отрыв – 2:4.

Казахстанцы все же отыграли одну шайбу – Савицкий откликнулся на пас прямо у ворот – 3:4. Но дальше забивала только Канада. Два удачных выстрела Козенса подвели итог матча – 3:6. Канадцы обыграли Казахстан с разницей в одну шайбу в каждом из периодов (3:2, 1:0, 2:1).

После четырех туров группового этапа Казахстан расположился на восьмом месте в таблице, пропустив вперед даже Италию. На данный момент Казахстан единственная сборная, не набравшая ни одного балла на турнире.

Следующий матч сборной Казахстана пройдет 20 мая против Словакии.

Фото: iihf.com