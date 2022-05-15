🤯 Это шок: «Астана» разбила «Кайрат» благодаря хет-трику Томасова и дублю Эуженио. Такого в истории соперничества еще не было

6:0.

«Астана» начала сезон неровно, но несмотря на все потери находилась в верхней части таблицы. У «Кайрата» дела шли чуть хуже – алматинцы впервые за многие годы оказались где-то внизу. Курбан Бердыев уже объяснял, с чем связаны проблемы команды.

Но драйв очных встречи «Астаны» и «Кайрата» никогда не зависел от турнирного положения. Шоу ждали и в этот раз, и шоу случилось, но вряд ли его исход устроил кого-то в Алматы.

Первый мяч забил Марин Томасов, которого часто критикуют в этом сезоне. Забегая вперед скажем, что в этом матче хорват передал привет всем хейтерам.

Второй гол случился после розыгрыша углового. Автором мяча стал Влут, откликнувшийся на передачу все того же Томасова.

До третьего гола казалось, что «Кайрат» способен включиться в борьбу, но Томасов похоронил надежды алматинцев.

После перерыва Бердыев сменил вратаря – вместо Устименко на поле вышел Ульянов. Ключ к воротам россиянина нашел Эуженио уже на второй минуте второго тайма.

Дальше – третий гол Томасова. Хорват хлестко пробил в дальнюю девятку из-за границ штрафной.

Точку в матче поставил Эуженио, реализовавший выход один на один с Ульяновым – 6:0.

6:0 – это крупнейший счет в истории противостояния «Астаны» и «Кайрата». Предыдущий рекорд принадлежал также астанчанам, в 2011-м столичные обыграли алматинцев 6:1.

После этой победы «Астана» вышла на первое место в таблице с 20-ю очками. «Кайрат» пока находится на девятой строчке.

Фото: ФК «Астана»