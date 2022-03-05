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«Тобол» снова в лидерах, «Кайрату» будет сложно, а «Актобе» может вернуться в число сильнейших. Авторы Sports.ru Казахстан сделали прогнозы на новый футбольный сезон

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КПЛ стартует сегодня.

Футбол возвращается после традиционной зимней паузы. Казахстанская редакция Sports.ru, как и все болельщики, в ожидании начала Olimpbet-Чемпионата Казахстана.

Каким будет этот сезон и кто станет чемпионом? Наши авторы попытались предположить и сделать прогноз на розыгрыш КПЛ-2022.

Дуйсенбек Кармысов

Полагаю, что борьба за первое место пройдет между тремя клубами – «Тоболом», «Актобе» и «Астаной». Чемпионство во второй раз подряд, по моему мнению, возьмет «Тобол» – костанайцы сохранили чемпионский костяк. 

На второе место поставлю «Актобе». Думаю, что подопечным Муханова в этом поможет отсутствие еврокубков. 

От тройки отстанет «Кайрат». Бердыеву крайне трудно будет делать ротацию в преддверии еврокубков – команда потеряла многих ключевых игроков и заметно помолодела.

«Шахтер» улучшит свой прошлогодний результат, а сенсация 2021-го – «Кызыл-Жар», наоборот ухудшит (на это повлияют еврокубки). 

Командами-середняками будут «Аксу», «Туран», «Акжайык», «Атырау» и «Каспий».

За сохранение прописки будут бороться южноказахстанские клубы, где явным андердогом является «Орда» (клуб лишился многих ключевых игроков и сыграет без легионеров).

Дмитрий Климентьев

Лидером КПЛ может вновь стать «Тобол»: клуб не только сохранил боевой состав, но и усилился Владиславом Васильевым и экс-защитником «Астаны» Жарко Томашевичем. Вызывают опасения только слабые результаты предсезонных встреч костанайцев, однако до начала сезона еще есть время на подготовку. 

Конкуренцию «Тоболу» составит «Астана»: клуб получил качественное усиление в лице экс-алматинцев Оганесяна и Полякова, и это далеко не все новички клуба. Срджану Благоевичу понадобится время, чтобы настроить игру команды. 

«Кайрат» кардинально перекроил состав, изменив политику клуба. Из-за сокращения зарплат клуб покинули основные легионеры, а большинство новичков перешли из «Кайрата-Москва», выступающего в 3-м по силе дивизионе России. Бердыев – тренер, который выжимает максимум из игроков, но даже ему будет сложно с таким составом претендовать на чемпионство. 

Рискну предположить, что «Актобе» станет четвертым – у клуба боеспособная команда из ветеранов и молодежи, а Владимир Муханов еще не забыл вкус побед с «красно-белыми». 

Середняками КПЛ станут «Кызыл-Жар», «Каспий», и «Шахтер»: разномастный состав легионеров Карповича вполне может занять пятое место. 

Павлодарский «Аксу» может удивить: клуб с Абикеном, Гаджибековым и Обилором составит конкуренцию в середине таблицы. 

«Акжайык», «Ордабасы», «Тараз» и «Туран» поделят между собой 9-12 места, а претендентами на вылет являются «Атырау» и «Мактаарал». 

Антон Лысяк

По ощущениям уровень КПЛ падает уже несколько сезонов подряд. В Казахстан все еще заезжают сильные легионеры, но раньше классных игроков и тренеров в Лиге все-таки было больше.

На этом фоне сбалансированнее остальных выглядит «Тобол», пусть и потерявший сразу несколько лидеров в это межсезонье. «Астана» Благоевича – это пока загадка, как и новый «Кайрат», переживающий очередную перестройку за несколько лет.

Кажется, близко к лидерам подберется «Актобе». Муханов отлично знаком с чемпионатом, а состав красно-белых заметно усилился. Возможно, красно-белые вскоре вновь станут грозной силой в Казахстане.

Оценить силы в середине таблицы довольно проблематично. Думаю, что «Туран» при Газзаеве способен удивить многих. Интересно будет посмотреть и за «Аксу», где за межсезонье постарались собрать абсолютно новую павлодарскую команду. Хватило ли сборов, чтобы сыграться?

Внизу ожидаю увидеть «Орду» и «Мактаарал». Обе команды с трудом заявились на сезон, да и с финансами не все гладко. В наше время это очень важный аспект. Думаю, это и сыграет злую шутку с обоими коллективами.

Адлет Талгатбек

В новом сезоне в борьбе за чемпионство ничего не поменяется, как обычно бороться за него будет тройка «Тобол», «Кайрат», «Астана». Костанайцы выглядят более подготовленными с равномерным составом, у алматинцев же видны проблемы с флангами и позицией голкипера, но, думаю, летом они еще будут усиляться. Курбан Бердыев очень опытный тренер, который еще покажет свой класс, по крайней мере в матче за Суперкубок «желто-черные» не выглядели слабее «желто-зеленых». 

«Астана» выглядит самой слабой в этом трио, Срджан Благоевич продемонстрировал себя хорошим тренером, играющим в неплохой футбол, но зачастую его игра сводится к бессмысленному владению мячом. Состав столичных вроде бы сохранил костяк, но слабыми выглядят центр обороны и нет хорошего завершителя атак.

Разбавить эту тройку будут пытаться «Актобе», «Шахтер», «Атырау» и «Кызылжар». Актюбинцы и карагандинцы выглядят более сильными на фоне двух других команд и смогут расположиться выше в итоговой таблице. Сильно изменился «Атырау», а возглавил их по моему мнению сильнейший отечественный специалист с большим будущим и «нефтяники» еще могут удивить нас в этом сезоне. Петропавловцам предстоит играть в еврокубках в этом сезоне, что думаю скажется на их игре и итоговом результате.

Замыкать середину таблицы будут «Аксу» и «Каспий». Павлодарцы новички этого сезона, они довольно неплохо усилились и должны закрепиться в лиге надолго, а от актауцев не жду каких-то неожиданностей.

За выживание в этом году будут бороться «Махтаарал», «Туран», «Тараз» и «Акжайык». Так уж получилось, что в этом сезоне у нас много команд из южного региона страны, думаю, что всех местный бюджет не потянет и будут большие проблемы с финансированием по ходу сезона, но «Махтааралу» и «Турану» удастся спастись, а вот между «Таразом» и «Акжайыком» будет ожесточенная борьба за место под солнцем.

Азат Шайкенов

Вряд ли в этом розыгрыше стоит ждать особых сенсаций. 

Фавориты должны быть те же (у «Тобола» должны быть все шансы защитить титул), неплохо может себя проявить «Туран», а «Ордабасы» вряд ли зацепится за высокие места. 

Верить в «Мактаарал», несмотря на колорит команды, не получается.

Артур Шишига

На мой взгляд, фаворитом чемпионской гонки будет «Астана», которая неплохо укомплектовалась в новом сезоне. «Тобол» обладает даже более весомым составом, но желание как можно лучше сыграть в Лиге чемпионов может пошатнуть эти позиции. 

«Кайрат» же будет делать ставку на слияние опыта и молодости (как бы банально это не звучало), поэтому даже обновленный «Актобе» не сможет лишить его призовой тройки. Но и на большее «Кайрату» рассчитывать сложнее, особенно, если будут травмы. 

Главными претендентами на вылет являются обескровленный и погрязший в долгах «Ордабасы» и «Атырау», который уже не первый год чудом остается в КПЛ.

Явным же аутсайдером сезона видится «Ордабасы».

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Такими получились прогнозы наших авторов. С кем вы согласны или не согласны?

Будем рады видеть ваши варианты итоговой турнирной таблицы в комментариях.

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