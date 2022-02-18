«Кайрат» встретится с одним из лидеров РПЛ – «Сочи». Алматинцы на сборах еще не побеждали

Три матча – три поражения.

Мы продолжаем следить за контрольными играми казахстанских клубов в Турции. До старта сезона осталось менее двух недель, полный календарь матчей доступен по ссылке.

Четвертым соперником команды Курбана Бердыева на сборах станет «Сочи», располагающийся на третьей строчке РПЛ.

Ранее «Кайрат» встречался с боснийским «Борецом» (1:2), узбекским «Навбахором» (0:1) и киевским «Динамо» (0:4).

Игра начнется в 14:00 по алматинскому времени.

Фото: instagram.com/f.c.kairat