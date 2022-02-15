Первая победа «Астаны», дисквалификация Валиуллина и узбекский Месси в «Кайрате». Следим за командами КПЛ

Дайджест межсезонья.

Казахстанские клубы продолжают готовиться к новому сезону КПЛ. Первый тур чемпионата состоится уже 5 марта, но «Тобол» и «Кайрат» сыграют раньше. 2 марта в Нур-Султане эти команды поборются за Суперкубок. Ознакомиться с полным календарем на сезон можно здесь.

В нашем дайджесте мы рассказываем, как казахстанские команды провели очередную неделю сборов.

«Тобол»

Кажется, костанайцам нужно искать усиление на левый фланг обороны. Дело в том, что один из лидеров сборной и «Тобола» Руслан Валиуллин ближайшие два сезона пропустит из-за допингового скандала.

Сейчас на этой позиции в «Тоболе» только одна опция – Роман Асранкулов. Да, местный воспитанник неплохо выглядел в прошлом сезоне, но для полноценного выступления в чемпионате и еврокубках нужна ротация.

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«Астана»

Столичные наконец-то победили на сборах. Команда Благоевича с минимальным перевесом обыграла украинский «Мариуполь» – 3:2.

Голами в составе казахстанской команды отметились Педро Эуженио, Камо Оганесян и Станислав Басманов.

«Кайрат»

Алматинцы официально попрощались с балканцами – Раде Дугаличем и Небойшей Косовичем. По информации инсайдеров, футболисты не согласились на снижение зарплат, поэтому и расторгли договор.

Но есть и хорошие новости. Желто-черные объявили об аренде узбекского вингера Жасура Жалолиддинова. Если узбекский Месси приживется на казахстанской земле, то в соглашении «Кайрата» и ташкентского «Локомотива» есть опция выкупа.

Новичок уже дебютировал за алматинцев – в контрольной игре с «Навбахором» (0:1).

«Кызыл-Жар»

У петропавлоцев выдалась неплохая неделя. Подопечные Андрея Карповича обыграли «Ленинградец» (3:1) и свели вничью встречу с «Левадией» (1:1).

«Кызыл-Жар» продолжает трансферную кампанию: очередным новичком дебютанта еврокубков стал Жордан Нкололо, отметившийся 11 результативными действиями в прошлом сезоне Чемпионата Литвы.

«Ордабасы»

Главная новость из шымкентского клуба – это смена руководства. Новым президентом клуба стал Бауыржан Абдубаитов – владелец женской футбольной команды «БИИК».

«Ордабасы» – единственный клуб Лиги, оставшийся на сборы в Казахстане. Несколько дней назад шымкентцы провели контрольный матч с дублем «Турана». Итог – 4:0 в пользу «Орды».

Пока нет новостей по главному тренеру, но есть первые трансферы – следующий сезон в Шымкенте проведет бразильский защитник Бруно Соарес, игравший в «Кайрата» в 2016-м.

«Актобе»

На прошлой неделе актюбинцы разобрались в контрольной игре с «Кубанью» – 2:0. Голами отметились Никита Маляров и Жерар Гоу. И если с первым красно-белые уже заключили контракт, то по ивуарийцу все еще остались вопросы.

Через «Актобе» в Казахстан возможно возвращение и другого экс-кайратовца – Дерина Эсеолы. Украинец уже несколько дней на просмотре у западноказахстанцев.

«Шахтер»

На втором сборе горняки пока без побед. Команда Магомеда Адиева разгромно уступила «Чайке» (0:3), а в дерби с донецким «Шахтером» упустили ничейный результат за несколько минут до свистка – 1:2.

«Акжайык»

За неделю уральцы провели два контрольных матча: украинский «Металлист» добился минимальной победы (1:0), а игра с «Велесом» прошла без голов – 0:0.

«Каспий»

Подопечные Костова оказались сильнее липецкого «Металлурга» (1:0), но уступили украинскому «Колосу» (0:1).

Из трансферных новостей можно отметить подписание нового вратаря. В следующем сезоне «Каспию» будет помогать кипер сборной Северной Македонии Ристе Янков.

«Тараз»

Жамбылцы дважды уступили с одинаковым счетом – 0:1. Сильнее оказались московское «Торпедо» и армянский «Алашкерт».

«Тараз» продолжает комплектацию – недавно контракт подписал болгарский защитник Милен Гамаков.

«Атырау»

Нефтяники, пожалуй, оказались самыми активными на трансферном рынке на прошлой неделе. «Атырау» объявил о подписании контракта с Магомедом Парагульговым, Павлом Барановским, Сосланом Такуловым и Азаматом Жомартовым.

Контрольных матчей было меньше, чем новичков. «Атырау» встретился только с украинской «Ворсклой» – команда Горовенко оказалась сильнее (2:1).

«Туран»

Туркестанцы продолжают собирать сливки из состава «Ордабасы». Очередным новичком «Турана» стал Абдуллай Диакате, беспрерывно выступавший за шымкентцев с 2016 года. Еще одним новичком команды Газзаева стал нападающий Шохан Абзалов, никогда не покидавший «Кайсар».

Другим приобретением клуба стал эксцентричный болельщик Ивадулла Мелдеханов, известный как «казахстанский Моуринью». Мелдеханов будет отвечать за работу «Турана» с болельщиками с ограниченными возможностями.

«Аксу»

Команда из Павлодарской области за неделю совершила сразу несколько подписаний. Григорий Сартаков и Артем Попов продлили соглашения с «Аксу», а тренер Сергей Якушин и полузащитник Матвей Матвиенко перебрались из «Экибастуза».

Еще одним новичком северян стал кыргызстанец Кайрат Жыргалбек-уулу, признававшийся лучшим футболистом страны в 2018-м.

«Махтаарал»

Дебютант КПЛ удивил многих победой над узбекским «Бунедкором» – 2:1. Но пока будущее у клуба туманное – клуб не прошел сертификации Федерации и участие в КПЛ под вопросом.

Тем не менее, мактааральцы продолжают трансферную работу. Белорусский защитник Павел Чикида и бразильский полузащитник Алекс Бруно де Соуза стали очередными новичками клуба.

Фото: «Тобол», «Кайрат», «Ордабасы», «Акжайык», «Атырау», «Аксу».