Пурпурный пояс по БЖЖ Асель Адамова: выучилась на биолога и выиграла Чемпионат Азии, а теперь тренирует других
Красотка из мира джиу-джитсу.
Впервые об Асель Адамовой заговорили в 2017 году, когда она завоевала золотую медаль в Абу-Даби на престижном международном турнире по джиу-джитсу среди белых поясов.
Что интересно, то на тот момент 21-летняя спортсменка занималась БЖЖ лишь 5 месяцев под руководством Арманжана Рузахунова.
Сейчас Асель 26 лет, она закончила ЕНУ им Л.Н.Гумилева по специальности «Биология», при этом продолжает завоевывать медали, как в Казахстане, так и на международных турнирах.
Так в 2021 году Адамова выиграла золото Чемпионата Азии по БЖЖ среди пурпурных поясов.
Своим хобби Адамова называет чтение книг и актерское мастерство – она принимала участие в рекламных съемках.
Помимо этого, активно ведет свою страницу в Инстаграм и является фитнес-тренером.
Кстати, на ее странице можно помимо огромного количества красивых фотографий найти и видео с полезными упражнениями для укрепления определенных групп мышц.
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