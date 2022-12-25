Пурпурный пояс по БЖЖ Асель Адамова: выучилась на биолога и выиграла Чемпионат Азии, а теперь тренирует других

Красотка из мира джиу-джитсу.

Впервые об Асель Адамовой заговорили в 2017 году, когда она завоевала золотую медаль в Абу-Даби на престижном международном турнире по джиу-джитсу среди белых поясов.

Что интересно, то на тот момент 21-летняя спортсменка занималась БЖЖ лишь 5 месяцев под руководством Арманжана Рузахунова.

Сейчас Асель 26 лет, она закончила ЕНУ им Л.Н.Гумилева по специальности «Биология», при этом продолжает завоевывать медали, как в Казахстане, так и на международных турнирах.

Так в 2021 году Адамова выиграла золото Чемпионата Азии по БЖЖ среди пурпурных поясов.

Своим хобби Адамова называет чтение книг и актерское мастерство – она принимала участие в рекламных съемках.

Помимо этого, активно ведет свою страницу в Инстаграм и является фитнес-тренером.

Кстати, на ее странице можно помимо огромного количества красивых фотографий найти и видео с полезными упражнениями для укрепления определенных групп мышц.

Фото: instagram.com/fierceadamova_