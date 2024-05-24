А что, в РПЛ запрещены премии сопернику? Важный вопрос на финише!

Конец сезона – время, когда мы вспоминаем словосочетание «финансовое стимулирование». В столь напряженной развязке РПЛ оно особенно на слуху.

Все началось со знаменитой шутки «Краснодар», ждем денежки на карту» от полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после победы над «Зенитом» (РФС начал проверку!), продолжилось инсайдом Ивана Карпова, что за победу над «Динамо» в 29-м туре «Крыльям Советов» (не то «Зенит», не то «Краснодар») «обещали премию в размере 20 млн рублей на команду» (РФС никак не отреагировал).

Логичен вопрос: а почему стимулирование от третьей стороны под запретом?

Разбираемся в юридических тонкостях.

Обещания перед важными матчами очень распространены в футболе: от «автобуса со шлюхами» Берлускони до «Мерседесов» Федуна

Обычно игроков внепланово поощряют их клубы. Например, в марте президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис пообещал футболистам 10 млн евро за победу над «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Бывают более экзотические вариации. В той же Италии ныне покойный Сильвио Берлускони как-то дополнительно мотивировал игроков своей «Монцы» за победу над «Миланом» или «Ювентусом» «автобусом, полным шлюх». В итоге «Монца» обыграла «Юве», что было дальше – вопрос.

В России эта практика тоже есть. Например, тот же Иван Карпов сообщал, что игрокам «Зенита» обещали повышенные премиальные в случае победы над «Спартаком» в матче шестого тура группового турнира Кубка России-2022/23.

С внешним стимулированием все сложнее. Разговоры разговорами, но подтверждений таких выплат очень мало.

В 2008-м с румынских «Стяуа» и «Университати» сняли очки после того, как президент первых Джиджи Бекали предложил вторым 1,8 млн. евро за победу над прямым конкурентом «Стяуа» в чемпионской гонке – ЧФР. Федерация футбола Румынии расценила действия Бекали как попытку подкупа соперника.

«Подкуп – это когда кто-то платит тебе за то, чтобы ты проиграл, – негодовал Бекали. – Я же предлагал деньги за победу».

Самые известный случай в России связан не с РПЛ.

Леонид Федун в 2007-м пообещал хорватам четыре «Мерседеса», если они победят Англию и откроют дорогу России на Евро-2008.

Хорватия победила 3:2, но местная федерация отказалась от подарка.

«Федун может подарить автомобили своему отцу. Перед матчем мы говорили, что будем играть не ради россиян или кого-либо еще. Мы играли за себя вне зависимости от того, кому выгоден конечный результат, – отреагировал президент Федерации футбола Хорватии Влатко Маркович.

Пару лет назад бывший нападающий сборной Хорватии Младен Петрич шутил, что так и не получил обещанный бонус.

«Я услышал об обещании Федуна уже через несколько недель после матча. Насколько помню, речь шла о том, что он подарит машины Плетикосе и тем, кто забил голы, – рассказал Петрич. – Это было забавно, но я никогда не контактировал с Федуном. Так что, если увидите его, передайте, что я до сих пор жду свой «Мерседес» (смеется)».

Кстати, УЕФА тогда отреагировал крайне негативно – пояснил, что рассматривает любые финансовые стимулы или подарки футболистам как подкуп. Хотя Леонид Федун не являлся официальным представителем РФС, а выступал как частное лицо.

В стимулировании есть признаки уголовного правонарушения?

Вернемся в наши дни.

Еще раз моделируем вероятную цепочку интересов: один клуб в своих турнирных интересах финансово мотивирует другой, чтобы тот максимально удачно (запомним – это очень важно) сыграл с третьей командой.

Пройдемся по списку возможных правонарушений.

❌Дача/получение взятки сразу мимо – подразумевает участие должностных лиц государственных и муниципальных органов (а также созданных ими организаций).

❌❓Коммерческий подкуп возможен чисто теоретически – с бесконечным количеством оговорок. Если деньги передавались через руководителя клуба в обмен на содействие в рамках его полномочий. Обычно здесь речь о получении крупного контакта, кредита на выгодных условиях и так далее. В нашем случае можно предположить, что руководитель клуба мог дополнительно премировать игроков за счет этих денег, но все равно это очень зыбкая конструкция – нужно как минимум зафиксировать конкретные договоренности и факт передачи денег. Так что здесь скорее нет, чем да.

❌Манипулирование официальными спортивными соревнованиями – самая обсуждаемая уголовная статья в нашей ситуации. Несмотря на то, что норме уже более десяти лет, нам только недавно расшифровали что она подразумевает: подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд и использование/распространение инсайдерской информации (например, о составе или тактике на матч) с условием достижения заранее определенного результата или исхода матча/соревнования . Так что речь конкретно про договорняки, а у нас речь про «сыграть максимально удачно». Не засчитывается.

А что со спортивными санкциями?

Дисциплинарный регламент ФИФА сообщает, что любое лицо, которое любым способом незаконно влияет или манипулирует (или хотя бы просто пытается) ходом, результатом или любым другим аспектом матча наказывается минимум пятилетним запретом на участие в любой связанной с футболом деятельности, а также штрафом в размере не менее 100 000 швейцарских франков.

Сложновато, поэтому смотрим разъяснения ФИФА. Под запрет попадает влияние для получения финансовой выгоды за счет букмекерских ставок или для обеспечения прогресса команды в определенном соревновании или во избежание вылета. Последнее похоже на случай стимулирования третьей стороной, но дальше все опять упирается в договорняки.

В норме идет речь о преднамеренном поражении, пропущенных голах, полученных желтых или красных карточках, заработанных пенальти в свои ворота, а также про поддавки вроде плохой игры в защите или атаке. А еще это может быть вмешательство в происходящее на поле, например, через отключение электричества на стадионе. Кажется, поощрение команды третьей стороной все же не попадает под этот запрет.

Что в РФС? Этический регламент запрещает прямое или косвенное воздействие с целью манипулирования результатом матча. В частности, нельзя получать, передавать, предлагать, обещать, запрашивать деньги или иное имущество, услугу и так далее в своих интересах или в интересах третьих лиц ради результата. РФС не уточняет, может ли быть манипулирование в сторону «удачной игры», но в другом регламенте – дисциплинарном – прописано, что таким влиянием может быть договорной матч.

В общем, все довольно сложно и запутанно. Но при очень сильном желании стимулирование можно подогнать под этот запрет.

Не забываем и про запрещенный конфликт интересов (когда обязанности выполняются из личной выгоды), недопустимый прием подарков и иных благ (ценность которых превышает культурную традицию) или спортивный коммерческий подкуп (предложение, обещание или передача денег в целях подстрекательства или нечестного поведения ради интересов третьих лиц запрещены).

Как вы уже догадались, прямо стимулирование третьими лицами не запрещено, в случае чего все будет решать комитет по этике РФС.

Возможные санкции: от замечаний и штрафов до временного бана и запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности.

Снова все очень мутно и запутанно, но есть два предложения.

1. Четко прописать в регламенте, что внешнее стимулирование недопустимо.

или

2. Перестать преследовать за шутки о том, что даже не запрещено.

Телеграм-канал Игоря Сергеева

А «Зенит» правда судят хуже? Считаем признанные ошибки

«Зенит» первый по доходам и расходам, «Краснодар» – по прибыли, «Спартак» – по убыткам: деньги клубов РПЛ

Фото: РИА Новости /Павел Лисицын, Кристина Кормилицына, Екатерина Чеснокова; Gettyimages.ru /Laurence Griffiths