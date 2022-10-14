5 лет тюрьмы для Неймара требуют в Испании за мошенничество при трансфере в «Барсу». Спокойно, сейчас объясним

Другой стороне больше нужны деньги, а не срок для звезды.

За месяц до чемпионата мира одна из его суперзвезд предстанет перед судом по обвинению в коррупции. В следующий понедельник в Барселоне начнется финальная серия судебной саги вокруг скандального перехода Неймара в «Барселону» из «Сантоса» в 2013-м году, она же – Неймаргейт.

Пять лет тюрьмы, дисквалификацию на тот же срок и 149 млн евро штрафа для Неймара требуют частные обвинители – футбольный инвестиционный фонд DIS и Ассоциация профессиональных спортсменов Бразилии (FAAP). В стороне не осталась и испанская прокуратура – обвинение требует 2 года лишения свободы и 10 млн евро штрафа для самого футболиста, а также сроки для его родителей – год для мамы и два для отца (DIS просит каждому по пять лет).

Экс-боссы «Барсы» тоже в списке обвиняемых – для Сандро Роселя и Жозепа Бартомеу (на тот момент президента и вице-президента клуба «Барса») бразильское частное обвинение просит по пять лет тюрьмы, семилетней дисквалификации и 195 млн евро штрафа. Испанские прокуроры и здесь менее кровожадны – ограничиваются претензиями только к Роселю «за коррупционные преступления и мошенничество» – 5 лет и 10 млн евро штрафа. Три года светит еще и бывшему президенту «Сантоса» Одилио Родригесу.

«Сантосу» и «Барселоне» грозят штрафы в 7 и 8,4 млн евро за мошенничество, а также компенсация в пользу фонда DIR в 3,2 млн евро.

Выглядит максимально пугающе. Давайте разбираться, в чем суть претензий и каковы шансы на успех обвинения.

Какой еще инвестиционный фонд? Откуда он взялся?

Неймар перешел в «Барселону» из «Сантоса» в мае 2013 года за 57 млн евро. По крайней мере такую сумму сделки обнародовал каталонский клуб.

Основной вопрос – в распределении этих денег среди заинтересованных сторон. Все дело в том, что в 2009 году 40 процентов прав на юную звезду «Сантоса» за 2 млн евро приобрел инвестиционный фонд DIS Esporte e Organização de Eventos LTDA, принадлежащий крупным бразильским ритейлерам Делсиру и Иди Сонда (в названии фонда DIS легко читаются инициалы братьев).

Фонд тогда активно сотрудничал с «Сантосом». Помимо Неймара, в инвестиционном портфеле DIS оказались части прав на многих юных звезд клуба: Гансо (позже играл в «Севилье» и сборной), Андре Фелипе (позже уйдет в киевское «Динамо»), Уэсли (окажется в «Вердере») и другие.

Но сотрудничество прервалось в 2010 году после смены президента «Сантоса». Более того, клуб через суд пытался аннулировать сделки по передаче прав на игроков фонду – старого президента «Сантоса» Марсело Тейшейру обвинили в продаже молодых игроков по невыгодной цене. Но суд отклонил иск.

Инвестиционные 40 процентов прав на Неймара остались у братьев Сонда.

Возвращаемся к сделке. Внимательно следите за руками

Чтобы вникнуть в особенности хитроумного трансфера Неймара в «Барселону», обратимся к обвинительной версии испанской прокуратуры.

В июле 2011-го Неймар переподписал контракт с «Сантосом» до июля 2014-го, сокращая его срок на год и увеличивая отступные до 65 млн евро. При этом ему разрешили вести переговоры с другими клубами.

Тут же возникла «Барса», Сандро Росель договорился с юной звездой на таких условиях: Неймару гарантируют 40 миллионов евро (10 млн сразу авансом), чтобы обеспечить его подписание в 2014 году по свободному трансферу, но если он передумает, то должен выплатить те же 40 миллионов евро.

Договоренность оформили по странной схеме: родители футболиста в октябре 2011-го открыли консалтинговую компанию N&N Consultoria Esportiva e Empresarial LTDA, которая через месяц обязалась уступить права на Неймара за 40 млн тогда, когда – внимание! – она сама их получит по окончании контракта с «Сантосом». То есть на момент подписания бумаг N&N не имела юридического отношения к игроку (только родственное). Неймару же обещали пятилетний контракт на 36 млн евро.

Соглашение было безотзывным – если бы «Барса» не подписала Неймара до 25 августа 2014-го года свободным агентом, то выплатила бы оговоренные 40 млн семье футболиста. Но самое главное, что в случае покупки не по свободному трансферу (как и получилось в итоге), «Барса» все равно осталась должна 40 млн все тем же лицам. В итоге сумма была полностью выплачена N&N тремя траншами.

Почему «Барса» поторопилась и не подписала Неймара свободным агентом? В феврале 2013-го появилась вероятность, что топовый футболист перейдет в другой клуб, выплатив неустойки. Поэтому Росель и Бартомеу ускорились и без согласования совета директоров клуба (у Роселя из-за этого позже будут огромные проблемы, но это отдельная история) предложили Неймару более высокую зарплату (почти 46 млн евро на пять лет) и бонус за подписание в 8,5 млн евро, а «Сантосу» – 17,1 млн евро.

На таких условиях в мае 2013-го и состоялась сделка. Боссы «Барселоны» объявили, что Неймар стоил 57 млн евро, но особо не афишируя, что при этом 40 млн получила семья футболиста. Более того, такая конструкция трансфера позволила руководству каталонцев оставить больше места под утвержденным советом директоров трансферным потолком в 70 млн евро на сезон-2013/14.

Все понятно. В чем же вопросы?

На самом деле претензии возникли не только что – разбирательства продолжаются с 2016-го.

В четверг на специальной пресс-конференции в Барселоне юрист инвестиционного фонда DIS Пауло Насер тезисно описал суть предстоящего процесса:

• Переход бразильца в «Барселону» на самом деле обошелся в 82 млн евро, но только 17 из них фигурировали как официальный перевод «Сантосу» за трансфер;

• Семья футболиста получила в общей сложности более 60 млн евро;

• DIS получила только 6,8 млн за 40% прав на футболиста;

• «Барселона» и Неймар заключили тот самый предварительный контракт на 40 млн, чтобы сэкономить и не платить DIS и «Сантосу» по пункту об отступных в 65 млн евро;

• «Сантос» получил больше озвученных денег: через организацию товарищеского матча с «Барселоной» (4,5 млн евро), двух соглашений о сотрудничестве «в области футбола» на 8,9 млн и оплаты 7,9 млн за преимущественное право на трех игроков (среди которых, кстати, был Габигол) , которое никогда не использовалось.

Иными словами: DIS претендует на 40% не от 17 млн, а от гораздо больше суммы – минимум от 38 млн, полученных «Сантосом» через разные соглашения.

«Неймар при попустительстве своих родителей, руководителей «Барселоны» и «Сантоса» предал доверие, оказанное ему братьями Сонда», – резюмировал юрист.

Прокуратура ожидаемо оказалась менее сентиментальна. Там считают, что при сделке нарушили сразу несколько уголовных статей в части коррупции при деловых операциях и мошенничестве (используется занимательный термин – метод договорной симуляции). Обвинение уверено: пытаясь скрыть реальную стоимость трансфера, стороны придумали схему с несколькими разными контрактами.

Так Неймару грозит реальный срок или нет?

Адвокаты американского юридического агентства Baker McKenzie, представляющие интересы семьи футболиста, пояснили , что испанские суды «не обладают юрисдикцией для судебного преследования семьи Неймара и их компании N&N», поскольку действия были совершены гражданами Бразилии за пределами территории Испании. Кроме того, предполагаемые преступления не являются наказуемыми в Бразилии.

В заявлении также упоминается, что Неймар и его семья обвиняются в «коррупции между частными лицами», что относится к «конкуренции продуктов и услуг между компаниями», а Неймар «не является услугой или товаром».

Суд Барселоны, заявил, что игрок «ПСЖ» должен явиться лично в понедельник, но неясно, попросят ли его остаться на все слушания, которые могут затянуться на две недели.

В делах, которые рассматривают европейские суды, очень сложно давать прогнозы – здесь редко что-то бывает решено заранее, все зависит от аргументов сторон. Вероятно, DIS больше заинтересована в получении денег, а не в том, чтобы упечь Неймара в тюрьму. Так что с большой вероятностью он все же останется на свободе и сыграет на чемпионате мира.

Кажется, что при самом негативном развитии событий семье игрока грозят только большие финансовые потери, а вот в отношении остальных обвиняемых такой уверенности нет.

Фото: globallookpress.com/Ayrton Vignola