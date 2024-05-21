Еще одна наша фигуристка собралась в США: «мужская» фамилия, три гражданства и папа-тренер

В российском фигурном катании очередной большой трансфер. Аннабель Морозов собралась в США – оставила партнера и уже скатывается с американцем.

Что из этого получится?

Кто такая Морозов: отец поставил Ягудину «Зиму», крестная – Тарасова

Аннабель родилась в семье фигуристов – известного хореографа Николая Морозова и француженки Каролин Дуарен. На тот момент семья жила в США, отсюда и три гражданства: американское – по месту рождения, французское и российское – от родителей.

Несколько источников утверждают, что и крестные будущей фигуристки – тоже звезды. Ими стали Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин. Версия вполне логичная, ведь в 2001-м они с Николаем Морозовым активно готовились в США к Олимпиаде. Именно Николай вместе с Тарасовой поставил легендарную «Зиму», которая принесла Ягудину золото Игр-2002.

Удивительно, как крестная отреагировала на возможный переход – от сожаления до безразличия .

Пожалуй, самый частый вопрос об Аннабель даже не о смене гражданства или партнеров, а о фамилии. Она сама объясняла журналистам, почему фамилия не склоняется:

«Правильно – Морозов. Без окончания. Не надо писать МорозовА, всем скажите! А то многие спрашивают. На французский манер. Везде так пишем, так и в паспорте. Я знаю, что это странно звучит в России. Будто мужской род. Но это необычно, фишка моя. Я не выгляжу как мужик, так что все нормально».

До 2016-го она выступала как одиночница. Вот только ни одного турнира под флагом России не провела: сначала каталась в США – в сезоне-2013/14 даже взяла серебро по детям на национальном чемпионате. Потом пробовала себя на внутренних турнирах во Франции.

После сезона-2015/16 Николай Морозов отправил дочь в Россию. Но из-за невероятной конкуренции в женском катании для Аннабель выбрали менее сложную на тот момент дисциплину – танцы на льду. Во время поиска партнера она работала с ведущими тренерами, но всегда выделяла одного:

«Когда я искала партнера, каталась у Зуевой, Шпильбанда, Жулина. Они все хорошие тренеры, но я считаю, что для меня папа – лучший тренер. Я его понимаю, я его дочка. Конечно, он для меня лучший. Он передает мне все свои методы, которые мне помогают. Я точно не найду такого у другого тренера».

Отец разделяет эти амбиции: «Олимпийская мечта, конечно, у нее есть, без этого никуда, и я помогу ей реализовать эту мечту. Уж если я помогал всем остальным это делать, в том числе и тем, кто был этого недостоин – своей дочери помогу тем более».

Сменила трех партнеров за три сезона – и не останавливается

В 2017-м Аннабель встала в дуэт с Андреем Багиным, под руководством Александра Жулина они катались 5 сезонов. Выступали на этапах международного Гран-при (лучший результат – 5-е место), а на чемпионатах России дважды оставались в шаге от пьедестала. В дебютном сезоне выиграли финал Кубка России.

В 2022-м наши танцы на льду накрыла волна расставаний, задело и дуэт Морозов – Багин. Из обломков других пар Аннабель тут же нашли партнера – Девида Нарижного, готовили их Ирина Жук и Александр Свинин. Дуэт успешно начал сезон – выиграл два этапа российского Гран-при, первым отобрался в финал, но за месяц до чемпионата России распался.

Эпидемия распадов в танцах на льду: пострадали 5 наших дуэтов, а один вообще закончил, обвинив тренеров и судей в сговоре. Что происходит?

Причина – нежелание Девида готовиться к чемпионату России в США.

«Мы, в принципе, с самого начала понимали: могут быть сложности, поскольку я, находясь в Москве, точно так же скучаю по родителям, которые живут в США», – Аннабель рассказывала, что частые переезды только вредили атмосфере в паре. Эмоции в танцах так искрили, что Нарижный даже подрался с Багиным – уже после расставания с Морозов.

Кажется, больше всех радовалась бывшая партнерша Нарижного – Елизавета Шанаева: «Доезжают до чемпионата России сильнейшие. Они, как я слышала, встают в новые пары, но надо еще выйти на лед. Карма? Может быть, и так».

Новым партнером выбрали Игоря Еременко, который до этого выступал с Софьей Шевченко. Морозов и Еременко уехали в США в феврале-2023 – уже через месяц после пропущенного ЧР. Тренера тоже поменяли – танцоры перешли к Анжелике Крыловой. Впрочем, Николай Морозов все так же курировал их. Крылова сразу намекнула, что частых визитов в США не будет:

«Они приняли решение выступать за Россию. А если выступать за Россию, то нужно и тренироваться в этой стране. Сейчас ездить очень сложно. Нужно находиться здесь во время сезона».

Аннабель не смущала такая ротация партнеров, она была в восторге от Еременко: «Мне кажется, мы с Игорем идеально подходим друг другу, в том числе и по характеру».

Правда, дуэт так и не выступил ни на одном старте. В начале прошлого сезона Морозов и Еременко катали на Гран-при России в Красноярске, но снялись после ритм-танца. Все из-за неудачного столкновения Морозов и Шанаевой на разминке. Елизавета задела лезвием конька ногу Аннабель, пришлось накладывать швы и взять паузу в выступлениях.

«Я даже ничего не почувствовала. Услышала только «ой, больно» и нецензурное слово. Может, она с партнером столкнулась? Если со мной, я извинюсь», – комментировала инцидент Шанаева.

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Морозов так и не восстановилась к важным турнирам, а в конце ноябре они с Еременко покинули группу Крыловой. И снова уехали в США к Николаю Морозову.

Уже несколько лет выбирает между Россией, Францией и США. Теперь определилась?

Морозов мечтала попасть на Олимпиаду-2022, но туда отправилась Диана Дэвис: «Никакого шанса нет, кандидат на третье место в сборной один, и это не мы».

Сложно не провести параллель между историями Аннабель и Дианы: обе – дочки известных тренеров, у обеих есть не только российские паспорта, обе пытаются ими воспользоваться как можно выгоднее. Вот только Дэвис давно определилась с партнером – и в этом ее преимущество: не нужно скатываться, выдумывать новые варианты. Они с Глебом Смолкиным действительно одна команда и всегда действуют в своих интересах.

Морозов же так часто меняет партнеров, страны и тренеров, что закрепиться хоть где-то ей сложно. Но, в отличие от Дэвис, шансы на переход в США у нее выше. Именно из-за смены партнеров – теперь она ищет танцора с американским паспортом.

Вообще, разговоры о смене гражданства Морозов – почти классика нашей фигурки.

Июнь-2022: инсайд Дейва Лиза о возможном переходе Аннабель во Францию.

Ее ответ: «Планов менять гражданство нет. Мы уже выступаем на российских соревнованиях. Рады выступать за Россию вместе (с Нарижным)».

Ноябрь-2023: инсайд «Р-Спорта» о возможном переходе Морозов – Еременко во Францию.

Ответ Французской федерации ледовых видов спорта: «Аннабель Морозов и Игорь Еременко не выходили на связь с нашей федерацией».

Май-2024: очередной инсайд «Р-Спорта» – на этот раз о переходе дуэта в США.

Чуть позже выяснилось, что Морозов в новую сборную стремится одна – без Еременко. Новый партнер, конечно, уже нашелся. Она тренируется с Джеффри Ченом – 21-летний американец в прошлом сезоне выступал с Яли Педерсен.

Американская сторона подала запрос в ФФКР о переходе Морозов. И теперь главный вопрос – отпустят ли Аннабель? В нашей фигурке это всегда лотерея, но у Морозов козырь в виде авторитетного родителя – это обычно помогает.

В тексте использованы цитаты с сайтов «Спорт-Экспресс», «Р-Спорт», RT, «Матч ТВ», ФФКР.

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Максим Богодвид; Instagram/annabelle.morozov