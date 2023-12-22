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Оплошность, которая лишила Дикиджи сенсационного золота: выругался прямо в прокате, стучал себе по голове

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Владислав Дикиджи – главное открытие нашего фигурного катания в этом сезоне. После феерии на Гран-при он подтвердил статус фаворита и на чемпионате России.

Хотя всего одна небольшая ошибка лишила его золота.

***

Дикиджи – самый стабильный фигурист этого сезона. И это то, чего так не хватало нашим парням долгие годы, ведь казалось, что их прокаты зависят не от готовности и психологии, а от фазы луны или съеденного на завтрак.

Но Владислав показал, что не падать после сложных элементов – это нормально. Ему явно не хватает артистичности, да и над дорожкой шагов надо работать. Зато эталонные прыжки принесли ему первую медаль чемпионата России в карьере.

Ирония в том, что прыжки лишили его победы. В произвольной программе Дикиджи на большие плюсы отпрыгал все четверные: лутц и два сальхова. Тройной аксель тоже удался. А вот в предпоследнем прыжковом элементе Владислав ошибся: вместо двойного акселя в каскаде с тройным лутцем прыгнул лишь одинарный.

И сразу же осознал ошибку. Кажется, нецензурно выругался. Упс.

Тренер Олег Татауров все понял.

Разница между базовой стоимостью одинарного акселя и двойного не кажется критичной – всего 2,2 балла. Вот только разрыв между Евгением Семененко (он в итоге выиграл чемпионат) и Дикиджи составила вдвое меньше – 1,01 балла.

Новый заводила нашей фигурки – Влад Дикиджи: победный жест Болта и танец с Загитовой

Фирменный танец после проката на месте, а вот в победном жесте фигурист усомнился и сразу же показал, сколько не хватило.

Но радость в кисс-энд-край все-таки была. Увидев себя на втором месте, Владислав заулыбался. Это всего второй взрослый чемпионат России в его карьере. В сезоне-2021/22 Дикиджи был 11-м. Сейчас у него серебро – есть чему радоваться.

Но осознал, как все было близко.

Очень близко!

Постучал себя по голове – одна ошибка!

Тройка призеров уместилась в 2,33 балла! Третий – Петр Гуменник. Но, видимо, для парней это не сюрприз, они все знали уже много лет назад.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Мужчины

Итоговое положение

1. Евгений Семененко – 294,75

2. Владислав Дикиджи – 293,74

3. Петр Гуменник – 292,42

4. Дмитрий Алиев – 285,57

5. Даниил Самсонов – 265,63

6. Макар Игнатов – 265,34

Произвольная программа

1. Петр Гуменник – 200,58

2. Евгений Семененко – 193,56

3. Владислав Дикиджи – 191,04

4. Дмитрий Алиев – 186,37

5. Даниил Самсонов – 178,66

6. Макар Игнатов – 175,61

18 комментариев
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Ну конечно, не судейские игры с компонентами, а сами фигуристы виноваты. Некоторым надо старшие 4-рные, чтобы кое-как 2-3 место отстоять, а некоторым не упасть с младшими и золото. Семененко это прямо Костнер у нас. Прямо хочется его послать на международку и посмотреть на компы.
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Болела за Влада, теперь он мой любимчик в МО
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За последнее фото огромный респект.
Пацаны вообще ребята.
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Дело не в акселе,ТАТ же сказала,что тогда бы одной десятой проиграл( Не дали бы обойти ЕС.
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Какая еще оплошность лишила Дикиджи золота,он на этой оплошности мизерные баллы потерял.Зато его идеальные прыжки и коронный квадлутц разве можно сравнить с отвратительными прыжками под названием /вырви глаз /у ЧР Семененко.Это позор,что у нас ЧР с такими прыжками.Стыдно перед всей мировой фигурнокатательной общественностью.
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какое милое фото из детства))) но я бы всю тройку поменяла местами, 1. Гуменник 2. Семененко 3. Дикиджи. у Семененко всё прыжки корявые, у дикиджи прыжки супер, но программы нет и он очень медленно едет, пешком буквально.
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Ответ Aelinn
Ну конечно, не судейские игры с компонентами, а сами фигуристы виноваты. Некоторым надо старшие 4-рные, чтобы кое-как 2-3 место отстоять, а некоторым не упасть с младшими и золото. Семененко это прямо Костнер у нас. Прямо хочется его послать на международку и посмотреть на компы.
Так он там был. Как быстро все забывается у некоторых. И судили его нормально.
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Ответ Черный Дворник
Комментарий удален модератором
у него все норм девушка есть
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Ответ Aelinn
Ну конечно, не судейские игры с компонентами, а сами фигуристы виноваты. Некоторым надо старшие 4-рные, чтобы кое-как 2-3 место отстоять, а некоторым не упасть с младшими и золото. Семененко это прямо Костнер у нас. Прямо хочется его послать на международку и посмотреть на компы.
+++++))
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Ответ missis-Zima
Дело не в акселе,ТАТ же сказала,что тогда бы одной десятой проиграл( Не дали бы обойти ЕС.
само собой, подогнали бы как надо в любом случае
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Комментарий удален модератором
Ответ Aelinn
Ну конечно, не судейские игры с компонентами, а сами фигуристы виноваты. Некоторым надо старшие 4-рные, чтобы кое-как 2-3 место отстоять, а некоторым не упасть с младшими и золото. Семененко это прямо Костнер у нас. Прямо хочется его послать на международку и посмотреть на компы.
да пофиг если б он их как-то нормально исполнял, но выезды корявые страшно, сам вприсядку, всё на тоненького, и очень суетился.
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Ответ Aelinn
Ну конечно, не судейские игры с компонентами, а сами фигуристы виноваты. Некоторым надо старшие 4-рные, чтобы кое-как 2-3 место отстоять, а некоторым не упасть с младшими и золото. Семененко это прямо Костнер у нас. Прямо хочется его послать на международку и посмотреть на компы.
😆
+++
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Ответ Deathember
Это все, что тебя волнует в этом материале?
Абсолютно не волнует...
Тестирую аудиторию сайта- что плюсуют, что минусуют....
Такой реакции вполне достаточно для выводов...
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Ответ Черный Дворник
Комментарий удален модератором
судя по соцсетям, у него есть девушка
+1
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Ответ Черный Дворник
Комментарий удален модератором
По этой логике у нас половина фигуристов такие: Лутфуллин, Игнатов и пр. Траньков еще🤣
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Ответ Черный Дворник
Комментарий удален модератором
Это все, что тебя волнует в этом материале?
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Ответ Gemma157
Вытащи да серьги из ушей
жить мешают?
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