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Татьяна Тарасова сказала, что в нашей фигурке есть летающие табуретки. Кто это вообще?

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
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Александр Жулин Александр Жулин
Илья Авербух Илья Авербух
Фигурное катание Фигурное катание

Татьяна Тарасова сходила на интервью к Максиму Транькову. Получился очень размеренный, степенный разговор, в котором вспомнили мем, придуманный самой Татьяной Анатольевной.

Почему в разговоре о мужском катании речь зашла о летающих табуретках?

– Есть у нас новая летающая табуретка?

– Летающие табуретки есть. Стараются мальчики, стараются. Их много летающих. Мальчики неплохие.

Так Тарасова и Траньков начали обсуждение контрольных прокатов мужчин в «Мегаспорте». Оба посмеялись выражению, которое в фигурном катании, кажется, знают все. Но откуда все же пошел мем о табуретке?

По легенде, Татьяна Анатольевна впервые назвала так Алексея Ягудина, когда он только перешел к ней от Алексея Мишина:

«В первый звонок я представился, а она мне говорит: да знаю я тебя, летающая табуретка. Я спросил: почему летающая табуретка? А Татьяна Анатольевна говорит: ты же летаешь криво-косо, я все знаю».

С одной стороны, это прозвище отсылало к технике прыжка Ягудина. По его словам, эти элементы при Тарасовой он улучшил: «Я прыгал и до Тарасовой, но с ней стал прыгать лучше».

Но в большей мере это касалась артистизма – тут Алексей очень прибавил:

«Она давала мне понять, зачем мы вообще взяли ту или иную музыку, говорила: «Вот этот фильм посмотри, вон ту книжку почитай». Она заставляла понять, для чего и зачем выбран именно такой стиль, что за образ предстоит сыграть. А потом уже на льду легче было все это воплотить», – рассказывал Ягудин.

Плющенко и Ягудин опять сцепились – на тему, кто из них сильнее 🤦‍♂️. Ненависти ярче фигурка еще не знала

Сама Тарасова с теплом вспоминала знакомство с любимым учеником и его путь:

«Называла его ласково «летающая табуретка». Он же из этого образа превратился в потрясающего актера с прекрасной хореографией, удивительной кистью, руками, которые могут показывать и рассказывать любую музыку. И с прекрасной душой. Он раскрылся так, как я не видела, чтобы люди раскрывались. Из «летающей табуретки» он превратился просто в ангела».

Прозвище вышло за пределы группы. Например, Александр Жулин вспоминал его в контексте ухода Саши Трусовой к Евгению Плющенко в 2020-м – сравнил этот трансфер с переходом Ягудина:

«К примеру, Ягудин при Мишине был летающей табуреткой. Как только он перешел к Тарасовой, буквально через два года он стал самым артистичным фигуристом всех времен и народов».

А на съемках шоу «Двое на миллион» уже Илья Авербух подшучивал над Алексеем:

Авербух: «Я помню точно, когда я впервые увидел Лешу живьем. Это был турнир «Игры доброй воли», который проходил в Санкт-Петербурге. Такого турнира уже не существует. Леша там выступал и занял последнее место. Ирина Слуцкая тоже заняла последнее место. Это были два чудных ребенка, которые с грустью выходили, садились в коридоре и грустили весь вечер, жаловались на судьбу».

Ягудин: «Ну да. Просто я потом пошел вверх, а ты оставался в состоянии стагнации»

Авербух: «Слушай, тебя называли летающая табуретка»

Ягудин: «Но Тарасова же сделала из меня трон».

Теперь в фигурном катании летающая табуретка – это и сравнение с олимпийским чемпионом, и ироничный синоним перспективности. К слову, Тарасова согласилась с Траньковым, который назвал Марка Кондратюка лучшим на прокатах сборной. Новая летающая табуретка?

Мы обожаем «Зиму» Алексея Ягудина. Это лучшее, что было с фигурным катанием

В тексте использованы цитаты из интервью НТВ, UralWeb, Metaratings, ТНТ.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Антон Денисов; кадр трансляции

5 комментариев

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imaxim
Можно посмотреть любую программу Самарина. Абсолютный эталон летающей табуретки
+10
-2
+8
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Маргарита В Сафронова
Можно издать книгу со знаменитыми выражениями ТАТ, одних крепких наберӗтся сотни две.
А я бы назвала Татьяну Анатольевну летающий аэросТАТ.
+2
-1
+1
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RusVector
Загитова на гелике, пролетающая на красный ?
+3
-2
+1
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imaxim
А Ягудин да, с ТАТ очень прибавил в артистизме. И это касается не только Олимпийских программ, но и в принципе всех постановок, начиная с 1999 года. Вторую оценку он стабильно и по делу выигрывал и у Плющенко и у всех остальных.

ТАТ как тренер прежде всего всегда была сильна именно тем, что в своих учениках она находила какие-то новые черты характера, которые успешно передавала в постановках. Они же умело скрывали все недостатки и подчеркивали плюсы.
Если спортсмены ТАТ справлялись с техническим контентом программы, то их прокат всегда был как минимум очень хорошим, а как максимум становился шедевром ФК на все времена.
В то же время, даже если ее ученик/пара что-то не сделали, второй оценкой они всегда себя немного вытаскивали
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