Татьяна Тарасова сказала, что в нашей фигурке есть летающие табуретки. Кто это вообще?

Татьяна Тарасова сходила на интервью к Максиму Транькову. Получился очень размеренный, степенный разговор, в котором вспомнили мем, придуманный самой Татьяной Анатольевной.

Почему в разговоре о мужском катании речь зашла о летающих табуретках?

– Есть у нас новая летающая табуретка?

– Летающие табуретки есть. Стараются мальчики, стараются. Их много летающих. Мальчики неплохие.

Так Тарасова и Траньков начали обсуждение контрольных прокатов мужчин в «Мегаспорте». Оба посмеялись выражению, которое в фигурном катании, кажется, знают все. Но откуда все же пошел мем о табуретке?

По легенде, Татьяна Анатольевна впервые назвала так Алексея Ягудина, когда он только перешел к ней от Алексея Мишина:

«В первый звонок я представился, а она мне говорит: да знаю я тебя, летающая табуретка. Я спросил: почему летающая табуретка? А Татьяна Анатольевна говорит: ты же летаешь криво-косо, я все знаю».

С одной стороны, это прозвище отсылало к технике прыжка Ягудина. По его словам, эти элементы при Тарасовой он улучшил: «Я прыгал и до Тарасовой, но с ней стал прыгать лучше».

Но в большей мере это касалась артистизма – тут Алексей очень прибавил:

«Она давала мне понять, зачем мы вообще взяли ту или иную музыку, говорила: «Вот этот фильм посмотри, вон ту книжку почитай». Она заставляла понять, для чего и зачем выбран именно такой стиль, что за образ предстоит сыграть. А потом уже на льду легче было все это воплотить», – рассказывал Ягудин.

Плющенко и Ягудин опять сцепились – на тему, кто из них сильнее 🤦‍♂️. Ненависти ярче фигурка еще не знала

Сама Тарасова с теплом вспоминала знакомство с любимым учеником и его путь:

«Называла его ласково «летающая табуретка». Он же из этого образа превратился в потрясающего актера с прекрасной хореографией, удивительной кистью, руками, которые могут показывать и рассказывать любую музыку. И с прекрасной душой. Он раскрылся так, как я не видела, чтобы люди раскрывались. Из «летающей табуретки» он превратился просто в ангела».

Прозвище вышло за пределы группы. Например, Александр Жулин вспоминал его в контексте ухода Саши Трусовой к Евгению Плющенко в 2020-м – сравнил этот трансфер с переходом Ягудина:

«К примеру, Ягудин при Мишине был летающей табуреткой. Как только он перешел к Тарасовой, буквально через два года он стал самым артистичным фигуристом всех времен и народов».

А на съемках шоу «Двое на миллион» уже Илья Авербух подшучивал над Алексеем:

Авербух: «Я помню точно, когда я впервые увидел Лешу живьем. Это был турнир «Игры доброй воли», который проходил в Санкт-Петербурге. Такого турнира уже не существует. Леша там выступал и занял последнее место. Ирина Слуцкая тоже заняла последнее место. Это были два чудных ребенка, которые с грустью выходили, садились в коридоре и грустили весь вечер, жаловались на судьбу».

Ягудин: «Ну да. Просто я потом пошел вверх, а ты оставался в состоянии стагнации»

Авербух: «Слушай, тебя называли летающая табуретка»

Ягудин: «Но Тарасова же сделала из меня трон».

Теперь в фигурном катании летающая табуретка – это и сравнение с олимпийским чемпионом, и ироничный синоним перспективности. К слову, Тарасова согласилась с Траньковым, который назвал Марка Кондратюка лучшим на прокатах сборной. Новая летающая табуретка?

Мы обожаем «Зиму» Алексея Ягудина. Это лучшее, что было с фигурным катанием

В тексте использованы цитаты из интервью НТВ, UralWeb, Metaratings, ТНТ.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Антон Денисов; кадр трансляции