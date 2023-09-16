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Валиева вместо кокетливого финала повисла на бортике – захохотали все: Тарасова, Тутберидзе и сама Камила

Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Даниил Глейхенгауз Даниил Глейхенгауз
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Александр Коган
Камила Валиева Камила Валиева
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Выступление Камилы Валиевой на контрольных прокатах очень ждали. И она удивила, впервые примерив на себе образ роковой красотки (подробнее об этом – скоро в другом посте).

Но серьезный настрой программы сбила заминка в самом конце – она заставила расхохотаться всех: от Тарасовой до самой Камилы.

Валиева выступала в роскошном красном платье под песню I See Red. В тексте песни red – это не только «красный», но еще и «ярость». Хотя к концовке номера это точно не относилось.

Она начинает программу рядом с бортиком – обычно там сидят судьи, но на контрольных прокатах расположились Антон Сихарулидзе, Татьяна Тарасова, Александр Коган и другие руководители федерации/эксперты.

У проката кольцевая композиция, так что по задумке в финале Камила снова возвращается к борту. Но вместо кокетливого движения она потеряла равновесие, и борт оказался уже необходим – Валиева почти упала на него.

Но невозмутимо оперлась – как будто так и надо

Все заметили движение Камилы и расхохотались, в кадр попали Тарасова и Коган.

Тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз – тоже.

И Камила, конечно, не сдержалась.

Посмотрев повтор, опять засмеялась.

Вышло неловко и очень весело.

Фото: 1tv.ru

23 комментария

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Arty Novikoff
Ответ Ang Feo
Хорошенькая такая 🥰
Да, Тарасова похорошела
+57
-6
+51
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Ang Feo
Хорошенькая такая 🥰
+32
-6
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Коэн Варвар
Нормальная реакция нормальных людей. Никакой неловкости!
+24
-1
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Анатолий Антонов
По моему она поправилась неплохо так
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Solpin
"захохотали все"

ржали всей маршруткой, ага.
+10
-3
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arisstopane
камила отыграла кикс по-актёрски весело и убедительно...
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Люба Люба
Камила обворожительная девушка, красивая, притягательная! Ее выступление на льду вне конкуренции!
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Sat397
Камила красавица, она гармоничная, уверенная в себе, естественная, она целостная личность, не смотря на свой юный возраст, что в ней очень подкупает.
+9
-3
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Бене Гессерит
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Есть что пожать
Тарасова тебя сама пожмёт
+5
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Bechet
Первую половину на прыжках напряженно катала. На дорожке отыгрывала улыбкой. Видно что мало накатывала программу еще
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Lapo Elkann
Ничего такого не было. Наоборот все было в меру кокетливо и красиво.
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maximus388
Чтобы первый канал не показывал применительно к фигурке, все равно получается замшелый ледниковый период.
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mold-cel
..мечта поэта
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Журэма
Не люблю Валиеву, но стоит признать , что КП удалась и костюм хороший.
Надо скинуть вес немного. Лямки впиваются в тело.
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Дмитрий Рабко
Уж лучше качаться на волнах, чем биться о рифы.
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