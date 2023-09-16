23 комментария

Выступление Камилы Валиевой на контрольных прокатах очень ждали. И она удивила, впервые примерив на себе образ роковой красотки (подробнее об этом – скоро в другом посте).

Но серьезный настрой программы сбила заминка в самом конце – она заставила расхохотаться всех: от Тарасовой до самой Камилы.

Валиева выступала в роскошном красном платье под песню I See Red. В тексте песни red – это не только «красный», но еще и «ярость». Хотя к концовке номера это точно не относилось.

Она начинает программу рядом с бортиком – обычно там сидят судьи, но на контрольных прокатах расположились Антон Сихарулидзе, Татьяна Тарасова, Александр Коган и другие руководители федерации/эксперты.

У проката кольцевая композиция, так что по задумке в финале Камила снова возвращается к борту. Но вместо кокетливого движения она потеряла равновесие, и борт оказался уже необходим – Валиева почти упала на него.

Но невозмутимо оперлась – как будто так и надо

Все заметили движение Камилы и расхохотались, в кадр попали Тарасова и Коган.

Тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз – тоже.

И Камила, конечно, не сдержалась.

Посмотрев повтор, опять засмеялась.

Вышло неловко и очень весело.

Фото: 1tv.ru