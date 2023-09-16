23 комментария

Валиева вместо кокетливого финала повисла на бортике – захохотали все: Тарасова, Тутберидзе и сама Камила
Выступление Камилы Валиевой на контрольных прокатах очень ждали. И она удивила, впервые примерив на себе образ роковой красотки (подробнее об этом – скоро в другом посте).
Но серьезный настрой программы сбила заминка в самом конце – она заставила расхохотаться всех: от Тарасовой до самой Камилы.
Валиева выступала в роскошном красном платье под песню I See Red. В тексте песни red – это не только «красный», но еще и «ярость». Хотя к концовке номера это точно не относилось.
Она начинает программу рядом с бортиком – обычно там сидят судьи, но на контрольных прокатах расположились Антон Сихарулидзе, Татьяна Тарасова, Александр Коган и другие руководители федерации/эксперты.
У проката кольцевая композиция, так что по задумке в финале Камила снова возвращается к борту. Но вместо кокетливого движения она потеряла равновесие, и борт оказался уже необходим – Валиева почти упала на него.
Но невозмутимо оперлась – как будто так и надо
Все заметили движение Камилы и расхохотались, в кадр попали Тарасова и Коган.
Тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз – тоже.
И Камила, конечно, не сдержалась.
Посмотрев повтор, опять засмеялась.
Вышло неловко и очень весело.
Фото: 1tv.ru
ржали всей маршруткой, ага.
Надо скинуть вес немного. Лямки впиваются в тело.