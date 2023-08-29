Это финал сериала Sports.ru, посвященного 15-летию Олимпиады в Пекине. Позади:

• большое интервью Светланы Феофановой, где от начала до конца тенью присутствует Елена Исинбаева;

• рассказ о мистической победе Майкла Фелпса, открывшей ему дорогу к 8 золотым на тех Играх;

• напоминание о церемонии открытия – ей грозил дипломатический бойкот, но все обернулось рекордным количеством гостей-глав государств;

• океан ностальгии по тому времени и тому российскому спорту.

• дерзкий бег Усэйна Болта на мировой рекорд и ворчание босса МОК Жака Рогге;

• интервью с вечной гимнасткой Оксаной Чусовитиной: она завоевала в Пекине серебро, в 33 года (и до сих пор соревнуется);

• монолог синхронистки Анны Насекиной, которая все Игры провела в запасе и, пока партнерши брали золото, смотрела за всем с трибуны. И не получила ничего;

• итоговая победа хозяев в медальном зачете – к ней немало вопросов. Все ли было честно?

Наконец – олимпийские объекты. Пекин – среди лучших примеров бережного отношения к наследию Игр. Не сравнить с легендарными фото из Сараево, Афин или Рио.

Стадионы Олимпиады-2008 принимают концерты, открыты для любителей и даже использовались на зимних Играх-2022.

Всего в Пекине-2008 задействовали 37 объектов. 11 из них были построены задолго до Олимпиады. Например, одна из крупнейших арен турнира (до 70 тысяч зрителей) – Стадион Трудящихся. Его открыли в 1959-м, но в 2023-м полностью перестроили.

Еще 8 площадок возвели на временной основе – бейсбол, триатлон и стрельба из лука проходили на аренах, которые разобрали сразу после Олимпиады. 6 объектов располагались за пределами Пекина (только два из них строили для Игр).

А самыми запоминающимися площадками оказались 12 новых стадионов в столице.

На строительство и реконструкцию потратили 13 миллиардов юаней (около 1,9 миллиарда долларов). И что же случилось с культовыми аренами Пекина?

Пекинский национальный стадион

Вместимость: 91 000

На Олимпиаде-2008: главная площадка тех Игр и, возможно, самый оригинальный стадион Олимпиад: необычный вид и неофициальное название «Птичье гнездо» запомнились сразу.

Здесь проходили церемония открытия и закрытия, а также футбольные матчи и соревнования по легкой атлетике.

После Игр: Пекин – первый город, принимавший и летнюю (2008), и зимнюю (2022) Олимпиады. А «Птичье гнездо» – стадион, на котором проходили главные церемонии этих турниров.

Ни мужская, ни женская сборные Китая не провели ни одного футбольного матча на арене, а вот европейские клубы играли часто. Несколько раз здесь проводились матчи Суперкубка Италии, в рамках Кубка Китая встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити», «Арсенал» еще и провел товарищеский матч с «Челси».

В «Гнезде» проходили автогонки и чемпионат мира по легкой атлетике-2015. Еще он часто принимает концерты, финалы шоу «Голос» и даже оперу.

Пекинский национальный плавательный комплекс

Вместимость: 17 000

На Олимпиаде-2008: совсем рядом с «Птичьим гнездом» располагается еще одна знаковая арена – «Водяной куб». И если Усэйн Болт был главной звездой легкоатлетического стадиона, то здесь зажигал Майкл Фелпс. В комплексе разыгрывали медали в плавании (установили 25 мировых рекордов), прыжках в воду и синхронном плавании.

После Игр: сначала «Куб» открыли для свободного посещения. Но через год закрыли, а уже в 2010-м перепрофилировали в аквапарк. К водной зоне добавили кафе, торговые площадки, но и олимпийский бассейн оставили. Комплекс давно окупает себя и оказался одной из самых удачных площадок Игр.

К Олимпиаде-2022 куб превратился из водяного в ледяной и принимал соревнования по керлингу.

Государственный дворец спорта Пекина

Вместимость: 19 000

На Олимпиаде-2008: Дворец спорта напоминает по конструкции один из символов Китая – складной веер. Его построили для соревнований по спортивной гимнастике, гандболу и прыжкам на батуте.

После Игр: сейчас тут проходят концерты, культурные события, а местные жители используют его как многофункциональный физкультурный центр. Соревнования, конечно, тоже остались: в 2015-м арена принимала женский чемпионат мира по хоккею, а этим летом тут гастролировали наши фигуристы с шоу Евгения Плющенко.

Во время Олимпиады-2022 во дворце проходили матчи по хоккею среди мужчин.

Олимпийский баскетбольный дворец

Вместимость: 19 000

На Олимпиаде-2008: Укэсон-арена, она же Кадиллак-арена, использовалась для баскетбола. Ее сразу разрабатывали как площадку для спортивных и культурных событий, поэтому крупнейшие фирмы боролись за права на стадион. Он сменил нескольких владельцев, но всегда оставался важной площадкой для жизни Пекина.

После Игр: пожалуй, одна из самых востребованных арен. Здесь проводились выездные матчи НБА, НХЛ, бои UFC, чемпионат мира по баксетболу-2019 и женский хоккей на Олимпиаде-2022.

На сцене дворца выступали Бейонсе, Элтон Джон, Metallica, Muse и Аврил Лавин.

Олимпийский аквапарк Шуньи

Вместимость: 37 000

На Олимпиаде-2008: искусственный канал на окраине столицы использовали для соревнований по гребле (как академической, так и на байдарках и каноэ).

После Игр: часто говорят об интеграции площадок Пекина-2008 в новую жизнь, но не все объекты Игр получили второй шанс. Так, не разобрана площадка для пляжного волейбола (хотя была временной). Парк Шуньи тоже заброшен, сейчас там вместо воды – пересохшие бетонные каналы.

Дворец спорта Китайского сельскохозяйственного университета

Вместимость: 8 000

На Олимпиаде-2008: заброшенных объектов пекинских Игр все-таки очень мало. Одна из причин – строительство стадионов при университетах. Например, площадку для борьбы возвели в студенческом городке Китайского сельскохозяйственного университета.

После Игр: вместимость сократили до 6 тысяч человек, переоборудовали арену в спортивный комплекс для студентов. Теперь здесь проводят соревнования по бадминтону, настольному теннису, гимнастике, волейболу и гандболу.

Дворец спорта Пекинского научно-технологического университета

Вместимость: 8 000

На Олимпиаде-2008: в кампусе другого университета разместили площадку для дзюдо и тхэквондо.

После Игр: арену оставили студентам, здесь также проходят местные соревнования и выступления музыкантов.

Дворец спорта Пекинского политехнического университета

Вместимость: 5 000

На Олимпиаде-2008: еще один комплекс, расположенный в студенческом городке. Он принимал соревнования по волейболу.

После Игр: дворец спорта перешел университету и все так же используется для проведения состязаний.

Дворец спорта Пекинского промышленного университета

Вместимость: 7 500

На Олимпиаде-2008: арена принимала турниры по художественной гимнастике и бадминтону.

После Игр: площадка служит тренировочной базой для сборной Китая по бадминтону. Как и все подобные стадионы, этот дворец спорта используют студенты – тут проходят спортивные и культурные события.

Национальный теннисный центр

Вместимость главного корта: 10 000

На Олимпиаде-2008: еще одна новая арена, которую возвели специально для Игр. Тут Рафаэль Надаль взял золото и приблизился к «Золотому шлему», а у женщин весь пьедестал заняли россиянки: Елена Дементьева, Динара Сафина и Вера Звонарева.

После Игр: с 2009-го в комплексе проходят крупные турниры под эгидой ATP и WTA – China Open. Хотя последние розыгрыши отменялись из-за ковида и скандала с Пэн Шуай. В 2011-м построили новый главный корт – на 15 тысяч зрителей и с раздвижной крышей.

Пекинский холл для стрельбы

Вместимость: 9 000

На Олимпиаде-2008: дизайн стрелковой арены вдохновлен изгибом охотничьего лука. Но здесь проходили соревнования только по пулевой стрельбе. Именно на этой арене разыграли первый комплект наград.

После Игр: стрелковый холл используется по назначению – для проведения крупных соревнований, а также для сборов команды Китая. Любители тоже могут пострелять – им выделены отдельные залы.

Велодром Лаошань

Вместимость: 6 000

На Олимпиаде-2008: во время Игр на новом велодроме проводили соревнования по треку. Но его проектировали так, чтобы можно было состязаться в BMX и маунтинбайке.

После Игр: на арене проходят международные и национальные турниры. Китайские велогонщики используют площадку для тренировок. Стадион рассчитан не только на состязания по велогонкам, но и по бадминтону, теннису, настольному теннису и даже конному спорту.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron / Staff, Al Bello / Staff, VCG / Kontributor, China Photos / Freier Fotograf, Cancan Chu / Staff, Nick Laham / Staff, Jed Jacobsohn / Staff, Shaun Botterill / Staff, Clive Brunskill / Staff; en.wikipedia.org