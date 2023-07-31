26 комментариев

Разделка
Блог

Возвращение Дэвис и Смолкина: первый старт после Олимпиады – уже за Грузию, и они сразу фавориты

сборная Грузии
Глеб Смолкин Глеб Смолкин
Диана Дэвис Диана Дэвис
танцы на льду танцы на льду
Lake Placid Ice Dance International
Фигурное катание Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин возвращаются к соревнованиям. Последний раз они выступали на Олимпиаде-2022, теперь все по-другому – за полтора года они сменили сборную (вместо России – Грузия), тренера, программы и даже семейный статус.

А что за турнир они выбрали для перезапуска карьеры и кто их соперники?

1. Эпопея с переходом Дэвис и Смолкина тянулась больше года. В это время они не выступали, а последний их официальный старт за сборную России – Олимпийские игры-2022. В Пекине дуэт занял 14-е место с суммой 179,82 балла, это на 20 баллов меньше их личного рекорда, установленного в том же сезоне на Кубке Варшавы.

А последняя их медаль пришлась на чемпионат России – турнир, на котором Диана и Глеб больше не появятся. Серебро в декабре 2021-го подарило путевку на чемпионат Европы и Олимпиаду.

Прошлый сезон полностью выпал из-за неопределенности с гражданством. Сначала дуэт стучался в сборную США, затем возник вариант с Израилем. И только в начале июня этого года переход официально состоялся – их приняла Грузия.

В Федерации фигурного катания России (ФФКР) дуэт легко отпустили, взяв компенсацию за подготовку в сезоне-2022/23. Изначально Елена Чайковская уверяла, что бюджетные средства на дуэт не тратились, но в итоге и этот вопрос урегулировали – представители пары (кто именно – не уточнялось) компенсировали затраты федерации, а ФФКР перечислила эти деньги в ЦСП.

За что получали деньги Щербакова, Дэвис и Смолкин и другие фигуристы, которые ни разу в сезоне не соревновались?

2. Дебют за Грузию назначили на 1 августа.

Вообще, Диана и Глеб легко влились в новую команду. Тут же добавили в описание профилей в соцсетях «Национальная сборная Грузии» и флаг. О прошлом в команде России там же напоминает «Участники зимней Олимпиады-2022 в Пекине». Хотя Дэвис и Смолкин предпочли не уточнять за какую сборную катались.

Флаг Грузии – не единственное, что говорит о переходе в новую команду. Еще недавно посты Дианы и Глеба начинались на русском, иногда мелькали короткие подписи на английском. Сейчас же описание фото начинается с фраз на грузинском языке. И это касается не только анонса предстоящего турнира, но и семейных фото. Вот так Диана оформила пост с воспоминаниями о бабушке и дедушке

3. Первым соревнованием под грузинским флагом станет Lake Placid Ice Dance International. Это международный турнир под эгидой ISU, который не входит в крупные серии Гран-при или ISU Challenger.

Тренировки и сам турнир примет Олимпийский центр в Лейк-Плэсиде. На этой арене проходили состязания фигуристов в рамках Игр-1980 – именно там побеждали Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов в танцах, а Ирина Роднина взяла третье олимпийское золото в паре с Александром Зайцевым.

4. Дэвис и Смолкин долго готовились к возвращению: тренировались, ставили программы и катались в шоу по США. А в соцсетях выкладывали фрагменты выступлений – и, кажется, не растеряли форму.

Главные изменения в спортивной части их карьеры – это смена тренера. К Олимпиаде-2022 их готовил Игорь Шпильбанд, но год назад с именитым специалистом расстались. Теперь Диана и Глеб работают с Еленой Новик и Алексеем Киляковым, бывшим партнером Этери Тутберидзе по танцевальному дуэту.

В Лейк-Плэсиде состоятся и премьеры их программ. Произвольную оставили с прошлого сезона – решение логичное, потому что постановку почти никто не видел. В качестве хореографа позвали Бенуа Ришо, помогали и Новик с Киляковым. В программе звучит композиция Макса Рихтера и Мари Самуэльсен Mercy.

Моднейший хореограф фигурки – бывший бариста! Он рушит каноны, ставит номера-лозунги и любит работу с русскими

А вот ритм-танец новый. Тема этого сезона – музыка 80-х. Дэвис и Смолкин остановились на классике этого периода: «Самое сильное впечатление на нас всегда производит творчество короля поп-музыки Майкла Джексона. Мы с нетерпением ждем нового соревновательного сезона, чтобы продолжить наше развитие под музыку этого гениального артиста».

Катать будут под микс из трех композиций: Bad, Liberian Girl и Cheater.

5. У Lake Placid Ice Dance International внушительная заявка из 18 дуэтов. По личному рекорду Диана и Глеб лидируют с большим отрывом. Лишь 7 пар преодолевали отметку в 170 баллов:

  1. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 199,90      
  2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 184,10
  3. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 179,63
  4. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США) – 179,03
  5. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 173,74
  6. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада) – 171,61
  7. Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада) – 170,19

Даже с относительно скромными олимпийскими баллами 179,82 Диана и Глеб поборются за тройку сильнейших.

Основные претенденты на медали – ученики двух школ: Зингас и Колесник, Пэйт и Бай тренируются у Шпильбанда, а Дэвис и Смолкин, Макнамара и Спиридонов – у Килякова и Новик. Так что все соперники Диане и Глебу хорошо знакомы. Кстати, на турнире выступит и Алексей Киляков-младший – сын тренера катается с Элизабет Ткаченко за Израиль.

«Очень ждем возможности вновь выйти на соревновательный лед», – радовались Дэвис и Смолкин перед поездкой в Лейк-Плэсид.

А вы ждали их возвращение?

«С уходом Дэвис и Смолкина воздух очистился». Самый стыдный трансфер фигурки

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?

Фото: Instagram/di__davis

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
На этом турнире не выступают ЗА страны - там выступают фигуристы ИЗ разных стран ЗА себя.
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Удачи Ребятам.
Пусть у Дианы с Глебом все отлично сложится в их карьере.
+17
-11
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tima_Milan
Дэвисвили и Смолкадзе
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ушлым ребятам и тут напихают грибов за 200 баллов
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Ответ Нюша Нюсина
да и он не лучше, как козел, извините)
А Вы что - эталон красоты? Разместите свое фото. И фото своего мужа.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sabina_katarina
Новик - это кто, простите?
И какой смысл пережёвывать эту жвачку в сотый раз?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арг
Ответ Нюша Нюсина
Комментарий удален модератором
Нюське можно дать и 60. Ну и что? Ей по паспорту 50
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Ответ Нюша Нюсина
Комментарий удален модератором
Вы пишете: таких РОЖ в нашей семье нет.
Так значит все-таки у Вас только рожи? Хотела бы я посмотреть на Ваших детей КРАСАВЦЕВ РОЖИСТЫХ.
А у этих ребят симпатичные открытые лица. Дианка как и все восточные девушки, просто выглядит чуть старше. Но явно не на сорок.
А Глеб симпатичный улыбчивый парнишка.
Ваша ненависть и зависть к успешным ребятам и их знаменитым богатым родителям переходит все границы.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Конечно все в ожидании ( кто с наилучшимы пожиланиями, а кто провала) , после такого внимания (хейта ). можно посчитать сколько статей на главной было.
Очень интересно, какие программы покажут и костюмы Дианы тоже.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
Ответ Сергей Орлов
Какая же она страшненькая🙈
Ну не всем быть красивыми. Он тоже не красавец. Нормально смотрятся вместе.
Я только не понимаю кому они вообще могут быть интересными.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
Молодец, получила 15 рубликов, день прошёл не зря.
По себе судите?
Это кто же Вам так мало платит? Бедняга.
Хотя правильно. Такие низкопробные комменты дорого не стоят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арг
Ответ Нюша Нюсина
Комментарий удален модератором
Эх, Нюрася, ты такая предсказуемая) Попробуй удивить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нюша Нюсина
Ответ Арг
Нюське можно дать и 60. Ну и что? Ей по паспорту 50
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jessi
Ответ Сергей Орлов
Какая же она страшненькая🙈
Сейчас лучше после тюнинга, чем в детстве.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нюша Нюсина
Ответ Лека-Лека
А Вы что - эталон красоты? Разместите свое фото. И фото своего мужа.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gau
Больше не о ком было написать? А турнир интересный. Надеюсь, Колесник и Башинска (и другие приличные спортсмены) отправят астраханских студентов подальше от пьедестала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Timur_A
именительный падеж - небытие
1.5 года (в чём? - предложный падеж) в небитиИ
аналогично с:
в настроениИ, в путешествиИ, в действиИ
Исправьте подзаголовок на главной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
76yjgh98tr675dyt45
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Заказная статейка. Противно.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
steelhard
Удачи Диане и Глебу! А папа Глеба в курсе?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий