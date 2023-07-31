26 комментариев

Диана Дэвис и Глеб Смолкин возвращаются к соревнованиям. Последний раз они выступали на Олимпиаде-2022, теперь все по-другому – за полтора года они сменили сборную (вместо России – Грузия), тренера, программы и даже семейный статус.

А что за турнир они выбрали для перезапуска карьеры и кто их соперники?

1. Эпопея с переходом Дэвис и Смолкина тянулась больше года. В это время они не выступали, а последний их официальный старт за сборную России – Олимпийские игры-2022. В Пекине дуэт занял 14-е место с суммой 179,82 балла, это на 20 баллов меньше их личного рекорда, установленного в том же сезоне на Кубке Варшавы.

А последняя их медаль пришлась на чемпионат России – турнир, на котором Диана и Глеб больше не появятся. Серебро в декабре 2021-го подарило путевку на чемпионат Европы и Олимпиаду.

Прошлый сезон полностью выпал из-за неопределенности с гражданством. Сначала дуэт стучался в сборную США, затем возник вариант с Израилем. И только в начале июня этого года переход официально состоялся – их приняла Грузия.

В Федерации фигурного катания России (ФФКР) дуэт легко отпустили, взяв компенсацию за подготовку в сезоне-2022/23. Изначально Елена Чайковская уверяла, что бюджетные средства на дуэт не тратились, но в итоге и этот вопрос урегулировали – представители пары (кто именно – не уточнялось) компенсировали затраты федерации, а ФФКР перечислила эти деньги в ЦСП.

2. Дебют за Грузию назначили на 1 августа.

Вообще, Диана и Глеб легко влились в новую команду. Тут же добавили в описание профилей в соцсетях «Национальная сборная Грузии» и флаг. О прошлом в команде России там же напоминает «Участники зимней Олимпиады-2022 в Пекине». Хотя Дэвис и Смолкин предпочли не уточнять за какую сборную катались.

Флаг Грузии – не единственное, что говорит о переходе в новую команду. Еще недавно посты Дианы и Глеба начинались на русском, иногда мелькали короткие подписи на английском. Сейчас же описание фото начинается с фраз на грузинском языке. И это касается не только анонса предстоящего турнира, но и семейных фото. Вот так Диана оформила пост с воспоминаниями о бабушке и дедушке

3. Первым соревнованием под грузинским флагом станет Lake Placid Ice Dance International. Это международный турнир под эгидой ISU, который не входит в крупные серии Гран-при или ISU Challenger.

Тренировки и сам турнир примет Олимпийский центр в Лейк-Плэсиде. На этой арене проходили состязания фигуристов в рамках Игр-1980 – именно там побеждали Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов в танцах, а Ирина Роднина взяла третье олимпийское золото в паре с Александром Зайцевым.

4. Дэвис и Смолкин долго готовились к возвращению: тренировались, ставили программы и катались в шоу по США. А в соцсетях выкладывали фрагменты выступлений – и, кажется, не растеряли форму.

Главные изменения в спортивной части их карьеры – это смена тренера. К Олимпиаде-2022 их готовил Игорь Шпильбанд, но год назад с именитым специалистом расстались. Теперь Диана и Глеб работают с Еленой Новик и Алексеем Киляковым, бывшим партнером Этери Тутберидзе по танцевальному дуэту.

В Лейк-Плэсиде состоятся и премьеры их программ. Произвольную оставили с прошлого сезона – решение логичное, потому что постановку почти никто не видел. В качестве хореографа позвали Бенуа Ришо, помогали и Новик с Киляковым. В программе звучит композиция Макса Рихтера и Мари Самуэльсен Mercy.

А вот ритм-танец новый. Тема этого сезона – музыка 80-х. Дэвис и Смолкин остановились на классике этого периода: «Самое сильное впечатление на нас всегда производит творчество короля поп-музыки Майкла Джексона. Мы с нетерпением ждем нового соревновательного сезона, чтобы продолжить наше развитие под музыку этого гениального артиста».

Катать будут под микс из трех композиций: Bad, Liberian Girl и Cheater.

5. У Lake Placid Ice Dance International внушительная заявка из 18 дуэтов. По личному рекорду Диана и Глеб лидируют с большим отрывом. Лишь 7 пар преодолевали отметку в 170 баллов:

Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 199,90 Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 184,10 Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 179,63 Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США) – 179,03 Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 173,74 Надя Башинска – Питер Бомон (Канада) – 171,61 Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада) – 170,19

Даже с относительно скромными олимпийскими баллами 179,82 Диана и Глеб поборются за тройку сильнейших.

Основные претенденты на медали – ученики двух школ: Зингас и Колесник, Пэйт и Бай тренируются у Шпильбанда, а Дэвис и Смолкин, Макнамара и Спиридонов – у Килякова и Новик. Так что все соперники Диане и Глебу хорошо знакомы. Кстати, на турнире выступит и Алексей Киляков-младший – сын тренера катается с Элизабет Ткаченко за Израиль.

«Очень ждем возможности вновь выйти на соревновательный лед», – радовались Дэвис и Смолкин перед поездкой в Лейк-Плэсид.

А вы ждали их возвращение?

Фото: Instagram/di__davis