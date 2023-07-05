12 комментариев

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«Костомаров вернется на лед. Он мой герой». Бездна восхищения Романом и его волей

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Фигурное катание Фигурное катание

Роман Костомаров восстанавливается после борьбы с болезнью и ее осложнениями. Ему ампутировали стопы и кисти, но спорт заряжает и мотивирует.

Фигурист выкладывает сильные видео с тренировками в протезах. А весь мир фигурного катания аплодирует его силе духа.

Роман уже крутит велотренажер, качает руки, ходит по лестнице

В конце июня Костомаров выложил первое видео: «Ох уж не просто это все... Ни морально, ни физически... Мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя она и не была простой».

Через несколько дней продолжил рассказ о реабилитации: делал маховые упражнения ногами, ходил по лестнице. А главное – улыбался: «Каждый день стараюсь делать что-то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!»

Роман по-настоящему заряжен: его тренировки не ограничиваются лестницей и велотренажером. Он занимается на беговой дорожке, поднимает грузы руками, качает пресс.

«Преодоление всего... Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни...»

Все восхищаются Костомаровым и верят в его возвращение на лед

Полгода мир фигурного катания поддерживал Костомарова и его семью. Теперь настало время восторгов.

Вот как встречают его восстановление:

Татьяна Тарасова не скрывает эмоций: «Гений! Настоящий гений, сильный человек с мощнейшим характером. Желаю ему терпения и здоровья. То, что Костомаров продолжает справляться и не сдается, вызывает у меня восторг и восхищение. Он, безусловно, один из самых выдающихся спортсменов, которого я когда-либо видела»

Илья Авербух давно дружит и работает с Костомаровым и верит в него: «Я с ним каждый день на связи и знаю, что он настоящий герой. Для меня нет удивления, что он в такой хорошей форме. Рома – боец, которого не сломать. Все будет хорошо».

Татьяна Навка, с которой Роман выиграл Олимпиаду-2006, обратилась к нему в соцсетях: «Горжусь тобой! Никогда не сомневалась, что ты настоящий боец. Наш чемпион, на которого равняются миллионы людей не только в России, но и во всем мире!

В эти тяжелые дни ты являешься символом победы над собой и обстоятельствами. Уверена, что ты сделаешь еще много прекрасного для себя, семьи и поклонников. Горжусь, жду».

• Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал тренировки подвигом: «Я искренне рад за Костомарова! Да и не только я, но и тысячи любителей спорта и фигурного катания. Мы все за него переживали. Настоящий подвиг, что он приступил к тренировкам. Молодец!»

Александр Энберт надеется на скорую встречу: «Через самое страшное Роман уже прошел. Слава богу, что все налаживается, что он идет на поправку. Я так понимаю, сейчас у него идет период реабилитации. Я думаю, с этим он точно справится. Роман – человек с железной силой воли, с характером. Очень надеюсь, что уже совсем скоро мы с ним увидимся, поговорим».

Алексей Мишин как всегда лаконичен: «Очень рад, что у Романа, у нашего легендарного фигуриста, все идет на поправку. Пусть борется, такая жизнь».

• Двукратный чемпион Сочи-2014 Максим Траньков тоже рад: «Ромка вообще в этом плане очень сильный человек и спортсмен. Его характеру, стойкости и мужеству может позавидовать любой человек. Я очень рад, что у Ромы все потихонечку налаживается, что он не останавливается».

• Поддержка от почетного вице-президента ISU Александра Лакерника: «Сейчас на него свалилось, но он это преодолевает! Желаю ему успехов! Все наше фигурное сообщество за него».

• Заслуженный тренер России Инна Гончаренко отметила важность работы в зале: «Он истинный спортсмен и настоящий олимпийский чемпион, и всегда им будет оставаться. Всегда будет бороться со всеми неприятностями, которые могут быть у человека в жизни.

Очень рада, что он уже в тренировке, уже в работе. Спортсмен живет в тренировке, болеет в тренировке и в тренировке восстанавливается. Поэтому я уверена, что он восстановится, несмотря ни на что».

Дмитрий Губерниев ждет чемпиона на льду: «Мужик! Человек с мощнейшим духом! Я всегда отдавал должное Роману как большому спортсмену. Я восхищен его мужеством, упорством и жизнелюбием! Для нас он является огромным примером.

Поймал его фирменный чемпионский взгляд в видео. Я совершенно не удивлюсь, если мы его увидим на льду. Роман – человек с безграничными возможностями!»

• Бывший тренер Романа Александр Жулин тоже верит, что скоро он встанет на коньки: «Однозначно, он вернется на лед. Костомаров – мой герой».

Наталья Бестемьянова восхищается видео с тренировками: «Это прекрасная новость, я очень рада за Романа! Это абсолютно потрясающий результат. Господи, дай бог ему здоровья и сил. Надо, чтобы у Романа был хороший настрой, тогда у него все сложится и в работе дальше. Понятно, что это будет нескоро, но он уже большой молодец».

• Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев не сомневался в Костомарове: «Роман – очень близкий и дорогой мне человек. Я был уверен, что он переживет эту ситуацию и с достоинством выйдет из нее. Я очень рад! Желаю, чтобы у Ромы дальше все было хорошо.

Он мне очень дорог и один из немногих, в которого я всегда верю. Рома – парень непростой, но тот, с кем можно идти в разведку. Я очень и очень за него рад».

• Хореограф «Хрустального» Алексей Железняков ставит его в пример: «Представляете, для спортсмена, фигуриста, артиста балета то, что пережил Роман – это огромный удар. Я тут просто готов поклониться в ноги человеку за его мужество и силу духа. Он показал людям, что, ребят, на самом деле ваши мелкие проблемы – это такая ерунда.

Роман, пережив такое, своим примером показывает, насколько должен быть сильный дух у человека, что в жизни все возможно. Главное – идти вперед и никогда не сдаваться. Слава богу, что все так. Роману удачи, светлого пути, и чтобы все у него было хорошо».

В тексте использованы цитаты с сайтов ТАСС, «Матч ТВ», Sport24, «Чемпионат.com», Metaratings, «Спорт-Экспресс».

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов, Владимир Астапкович, Алексей Даничев

12 комментариев

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g-flex
пойду радоваться жизни. Мне бы такую силу духа без испытаний Романа. Личность
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Татьяна Макарова
Какая сила воли у Романа. И мужество!
+13
-2
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alison0
Какой же Роман молодец! Дай бог ему здоровья. Не верится, что он смог через это пройти, хоть это еще не конец. Настоящий мужчина, его силе духа можно позавидовать. Так держать!
+6
-1
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tnec
Сил Роману и его семье. Только восхищение вызывает такая сила воли.
+4
-1
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Андрей Балабаев
Роман-это просто потрясающей силы духа человек. Но неужели из достаточно узкого мира фигурного катания не нашлось ни одного бывшего или действующего спортсмена или тренера со словами поддержки. isu хоть что-то написало о выдающемся спортсмене: чемпионие мира, Европы и Олимпийских игр. Или все позорно сидят в уголке и боятся хоть одно положительное слово сказать?
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Марина Короткова
До слез.. Восхищена! Случайные люди не становятся Олимпийскими чемпионами!
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vasilijs
Ума не прибавилось,ждём продолжения "подвигов".
+1
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Контрольный выстрел
Конечно какая то запредельная сила духа! Признаться, не верил что он выкарабкается.
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Маргарита В Сафронова
Рому очень грамотно выводят из болезни в нормальную жизнь. Самые сложные испытания даются Богом самым сильным людям.
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rdyabin@icloud.com
Роман своим примером показывает, как сила воли должна быть у всех!
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