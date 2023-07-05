12 комментариев

Роман Костомаров восстанавливается после борьбы с болезнью и ее осложнениями. Ему ампутировали стопы и кисти, но спорт заряжает и мотивирует.

Фигурист выкладывает сильные видео с тренировками в протезах. А весь мир фигурного катания аплодирует его силе духа.

Роман уже крутит велотренажер, качает руки, ходит по лестнице

В конце июня Костомаров выложил первое видео: «Ох уж не просто это все... Ни морально, ни физически... Мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя она и не была простой».

Через несколько дней продолжил рассказ о реабилитации: делал маховые упражнения ногами, ходил по лестнице. А главное – улыбался: «Каждый день стараюсь делать что-то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!»

Роман по-настоящему заряжен: его тренировки не ограничиваются лестницей и велотренажером. Он занимается на беговой дорожке, поднимает грузы руками, качает пресс.

«Преодоление всего... Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни...»

Все восхищаются Костомаровым и верят в его возвращение на лед

Полгода мир фигурного катания поддерживал Костомарова и его семью. Теперь настало время восторгов.

Вот как встречают его восстановление:

• Татьяна Тарасова не скрывает эмоций: «Гений! Настоящий гений, сильный человек с мощнейшим характером. Желаю ему терпения и здоровья. То, что Костомаров продолжает справляться и не сдается, вызывает у меня восторг и восхищение. Он, безусловно, один из самых выдающихся спортсменов, которого я когда-либо видела»

• Илья Авербух давно дружит и работает с Костомаровым и верит в него: «Я с ним каждый день на связи и знаю, что он настоящий герой. Для меня нет удивления, что он в такой хорошей форме. Рома – боец, которого не сломать. Все будет хорошо».

• Татьяна Навка, с которой Роман выиграл Олимпиаду-2006, обратилась к нему в соцсетях: «Горжусь тобой! Никогда не сомневалась, что ты настоящий боец. Наш чемпион, на которого равняются миллионы людей не только в России, но и во всем мире!

В эти тяжелые дни ты являешься символом победы над собой и обстоятельствами. Уверена, что ты сделаешь еще много прекрасного для себя, семьи и поклонников. Горжусь, жду».

• Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал тренировки подвигом: «Я искренне рад за Костомарова! Да и не только я, но и тысячи любителей спорта и фигурного катания. Мы все за него переживали. Настоящий подвиг, что он приступил к тренировкам. Молодец!»

• Александр Энберт надеется на скорую встречу: «Через самое страшное Роман уже прошел. Слава богу, что все налаживается, что он идет на поправку. Я так понимаю, сейчас у него идет период реабилитации. Я думаю, с этим он точно справится. Роман – человек с железной силой воли, с характером. Очень надеюсь, что уже совсем скоро мы с ним увидимся, поговорим».

• Алексей Мишин как всегда лаконичен: «Очень рад, что у Романа, у нашего легендарного фигуриста, все идет на поправку. Пусть борется, такая жизнь».

• Двукратный чемпион Сочи-2014 Максим Траньков тоже рад: «Ромка вообще в этом плане очень сильный человек и спортсмен. Его характеру, стойкости и мужеству может позавидовать любой человек. Я очень рад, что у Ромы все потихонечку налаживается, что он не останавливается».

• Поддержка от почетного вице-президента ISU Александра Лакерника: «Сейчас на него свалилось, но он это преодолевает! Желаю ему успехов! Все наше фигурное сообщество за него».

• Заслуженный тренер России Инна Гончаренко отметила важность работы в зале: «Он истинный спортсмен и настоящий олимпийский чемпион, и всегда им будет оставаться. Всегда будет бороться со всеми неприятностями, которые могут быть у человека в жизни.

Очень рада, что он уже в тренировке, уже в работе. Спортсмен живет в тренировке, болеет в тренировке и в тренировке восстанавливается. Поэтому я уверена, что он восстановится, несмотря ни на что».

• Дмитрий Губерниев ждет чемпиона на льду: «Мужик! Человек с мощнейшим духом! Я всегда отдавал должное Роману как большому спортсмену. Я восхищен его мужеством, упорством и жизнелюбием! Для нас он является огромным примером.

Поймал его фирменный чемпионский взгляд в видео. Я совершенно не удивлюсь, если мы его увидим на льду. Роман – человек с безграничными возможностями!»

• Бывший тренер Романа Александр Жулин тоже верит, что скоро он встанет на коньки: «Однозначно, он вернется на лед. Костомаров – мой герой».

• Наталья Бестемьянова восхищается видео с тренировками: «Это прекрасная новость, я очень рада за Романа! Это абсолютно потрясающий результат. Господи, дай бог ему здоровья и сил. Надо, чтобы у Романа был хороший настрой, тогда у него все сложится и в работе дальше. Понятно, что это будет нескоро, но он уже большой молодец».

• Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев не сомневался в Костомарове: «Роман – очень близкий и дорогой мне человек. Я был уверен, что он переживет эту ситуацию и с достоинством выйдет из нее. Я очень рад! Желаю, чтобы у Ромы дальше все было хорошо.

Он мне очень дорог и один из немногих, в которого я всегда верю. Рома – парень непростой, но тот, с кем можно идти в разведку. Я очень и очень за него рад».

• Хореограф «Хрустального» Алексей Железняков ставит его в пример: «Представляете, для спортсмена, фигуриста, артиста балета то, что пережил Роман – это огромный удар. Я тут просто готов поклониться в ноги человеку за его мужество и силу духа. Он показал людям, что, ребят, на самом деле ваши мелкие проблемы – это такая ерунда.

Роман, пережив такое, своим примером показывает, насколько должен быть сильный дух у человека, что в жизни все возможно. Главное – идти вперед и никогда не сдаваться. Слава богу, что все так. Роману удачи, светлого пути, и чтобы все у него было хорошо».

В тексте использованы цитаты с сайтов ТАСС, «Матч ТВ», Sport24, «Чемпионат.com», Metaratings, «Спорт-Экспресс».

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов, Владимир Астапкович, Алексей Даничев