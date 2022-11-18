Лучшая ученица Плющенко упустила золото: Евгений ухмылялся, и даже победившая Туктамышева не верила оценкам

Этап российского Гран-при в Перми – пока самый напряженный старт сезона: Елизавета Туктамышева победила, но преимущество почти символическое, меньше балла.

Почему Софья Муравьева – только вторая с идеальным прокатом? Кажется, такой вопрос и у ее тренера – Евгения Плющенко.

• После короткой программы лидерство захватила Муравьева – она обошла Туктамышеву по технике, не помешала даже любовь судей к Лизе. По компонентам Туктамышева уступает в этом сезоне лишь Камиле Валиевой.

Сейчас Муравьева и Туктамышева – самые стабильные трикселистки России. На этапе в Перми они идеально исполняли коронные прыжки, да и вообще выступили чисто – без срывов, бабочек и падений.

В произвольной первой на лед вышла Туктамышева. После двух эталонных трикселей она буднично сдвоила тулуп в каскаде с тройным лутцем. В остальном прокат получился – четвертый уровень за дорожку шагов (накануне из-за сбоя был второй), хорошие надбавки за прыжки и лишь одно понижение – вращение на второй уровень.

• Лиза, как всегда, получила овации зала и похвалу тренеров. Но сама удивилась высоким оценкам – 161,20 за произвольную без каскадов 3-3. Для сравнения: личный рекорд на международных стартах – 153,89 балла, на прошлом этапе российского Гран-при – 150,58 с падением на флипе.

Туктамышева сначала рассмеялась, увидев оценки.

А после того, как на табло высветился итог, кивнула: неплохо. По сумме тоже рекорд – 239,94 балла. На международных соревнованиях было 234,43.

• Дальше выступала Муравьева. Накануне она призналась, что нервничает сильнее, чем на московском этапе Гран-при. А на 6-минутной разминке аксели получались не так стабильно. Но в прокате все было в порядке – на первом трикселе Софья немного «клюнула», как и в короткой, а потом собралась и все сделала безупречно.

После проката схватилась за голову, явно переваривая что-то из проката.

«Я во время прыжков молилась всем-всем, кому можно. Я уже даже своему браслетику молилась. Пожалуйста, святой браслетик. Уже сил нет – побыстрее бы сделать эту (финальную) позу», – говорила она Плющенко.

Оценка за технику сразу после выступления – 85,24. И если бы она осталась такой же, то Софья приблизилась бы к золоту. Но судьи пересмотрели элементы и снизили оценку на 0,7 балла. На итоговый результат это не повлияло – Туктамышева все равно впереди с запасом в 0,79.

Базовая оценка Муравьевой выше на 2,12, а вот надбавок по шкале GOE меньше на 2,68. И если в итоге оценки за технику идентичные (хотя Софья прыгала более сложные каскады), то в компонентах Туктамышева впереди еще на 3 балла.

• В кисс-энд-край Муравьева выглядела веселой, будто предвкушая триумф. Взялась за руки с Плющенко и хореографом Дмитрием Михайловым.

Но итоговое положение расстроило – только вторая. После проката Софья так и не вышла к журналистам.

Плющенко с пониманием улыбался.

А потом многозначительно покачал головой и, ухмыляясь, переглянулся с Михайловым.

• В победном интервью Алексей Мишин поздравил и Туктамышеву, и своего бывшего ученика – Плющенко:

«Я утром подошел к Жене и сказал: сегодняшняя ситуация – как Державин и Пушкин. Думаю, самое приятное поражение – от своего ученика. Женя, я поздравляю тебя с успехами, с твоей вдумчивой, серьезной, настоящей работой. Я горжусь тобой, Женя».

Кстати, Мишин внимательно наблюдал за выступлением Муравьевой – на скамеечке рядом с юными фигуристками, собирающими игрушками, и врачом Филиппом Шветским.

Пока Плющенко второй, но, кажется, их супертандем с Муравьевой окончательно сложился. Впереди победы?

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

«На призы губернатора Пермского края»

Пермь

Итоговое положение

1. Елизавета Туктамышева – 239,94

2. Софья Муравьева – 239,15

3. Алина Горбачева – 210,86

4. Ксения Синицына – 207,67

5. Виктория Федянина – 189,10

6. Анна Фролова – 183,60

Произвольная программа

1. Елизавета Туктамышева – 161,20

2. Софья Муравьева – 157,56

3. Алина Горбачева – 145,43

4. Ксения Синицына – 136,73

5. Анна Фролова – 124,74

6. Виктория Федянина – 124,48

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев