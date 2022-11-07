А давайте о фигуристке, которая всех очаровала! Тренеры называют ее «живчиком», а она рвется к Тутберидзе

Российская серия Гран-при знакомит с новыми фигуристами – два этапа подряд на льду зажигала Вероника Яметова из Екатеринбурга.

Она не боится соперничества с Трусовой и Валиевой, открыто рассуждает о переходах и удивляет хореографией.

Просила коньки у Деда Мороза, называет Липницкую кумиром, любит высокие и сильные прыжки Трусовой

15-летняя Яметова запомнилась летом на контрольных прокатах юниорской сборной, но и до этого проскакивали успехи: в прошлом сезоне она выиграла финал Кубка России, взяла серебро на первенстве страны и даже попала в топ-10 взрослого ЧР.

В этом сезоне на этапе Гран-при в Сочи Вероника чуть не обошла Александру Трусову – заняла 4-е место, уступив 3,59 балла (и это было, скажем так, неочевидно).

Она тренируется в Екатеринбурге у первого тренера Юлии Липницкой – Елены Левковец, а также ее мужа Владимира Гнилозубова. Сотрудничество длится уже 8 лет – за это время Яметова превратилась в сильнейшую фигуристку из регионов. И это важно для серии Гран-при, которая позиционируется не только как замена международным стартам, а еще и как просмотр талантов.

Вероника – сама непосредственность при общении с прессой и болельщиками. Даже путь в фигурное катание получился легким и забавным: в 2 года она попросила у Деда Мороза коньки. Родители подарили, и пару лет те стояли в ожидании подходящего момента – потом маленькая Вероника надела их и сразу поехала. А посмотрев в 7 лет Олимпиаду в Сочи, твердо решила, что станет фигуристкой.

Яметова называет Липницкую кумиром, но восхищалась и другими нашими звездами в интервью Sport24: «Очень люблю Аню Щербакову, она легкая, красивая. Камила Валиева – роскошная. И Саша Трусова – мне у нее нравятся прыжки, они высокие, сильные. Выделю эту троицу. Болела за них на Олимпиаде в Пекине».

Сейчас Вероника уже навязывает им борьбу – в короткой программе на этапе в Казани отстала от Валиевой на 7,40 балла, зато уверенно опередила остальных. Итоговый разрыв получился крупным – 31 балл от Камилы, зато есть серебро в серьезной борьбе.

У нее сверхдинамичные программы, оригинальная хореография и стиль, который сразу запоминается

Яметова выделяется не только лучезарной улыбкой в КиКе, но и особенным стилем на льду – в этом сезоне у нее темповые, требовательные и насыщенные программы. Короткую ставили долго – музыку выбирали три месяца, в итоге остановились на миксе из композиций False Imposition и Royal Blood от Макса Кэмерона.

«По характеру девочка – «живчик», поэтому хотелось чего-то динамичного, чтобы подчеркнуть ее выигрышные стороны. Мне программа очень нравится», – рассказывал Гнилозубов сайту ФФКР.

В постановке оригинальная хореография, а все элементы так четко расставлены в музыкальные акценты, что сразу остаются в памяти. При этом Яметова на протяжении всего выступления сохраняет высокий темп и не отстает от музыки.

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«Короткая программа связана с огнем. Я изображаю языки пламени. Это раскованная, быстрая, огненная программа. Тренеры говорят, что я сама быстрая, и такая музыка мне подходит».

На контрольных прокатах в августе Вероника выступала в платье с изображением пламени, но по совету специалистов наряд поменяли. Нынешний черный комбинезон выглядит стильно на фоне льда и еще больше подчеркивает резкие и скоростные движения.

Произвольную, как и короткую, ставила Анастасия Шевченко, хотя Cirque du Soleil остался с прошлого сезона. В этой постановке тоже много быстрых отрезков, а сама Вероника называет музыку «артистичной».

Композиции в обеих программах – мощные и сложные, но Яметова быстро переключается из просто обаятельной девушки в артистку. Хотя Елена Вайцеховская видит в Веронике не только стремительность:

«Она безумно самобытна в своем катании, но при слове «самобытность» лично я всегда вспоминаю фильм «Приходите завтра» и его героиню Фросю Бурлакову. Иначе говоря, любую самобытность, чтобы сделать ее явлением мирового масштаба, нужно очень тщательно и очень штучно вычищать. Не конвейерный товар, однозначно».

Не исключает переход к Тутберидзе, была на просмотре в «Хрустальном» и учит ультра-си

Яметова без стеснения говорит о будущем в фигурном катании – например, пока строит планы только до 18 лет.

К смене тренеров относится спокойно. Так, после контрольных прокатов болельщики настойчиво предлагали ей перейти в «Хрустальный» к Этери Тутберидзе. На что Вероника отвечала, что сейчас ей комфортно с Левковец – правда, это не окончательный вариант: «Сколько-то времени покатаюсь тут, а потом, может быть, буду переходить в другую группу».

Весной 2021-го Яметова была на просмотре у Тутберидзе – и обе остались довольны. Вероника приехала по приглашению «Хрустального» и каталась там два дня. Этери сказала, что Яметова ей понравилась, но возможности взять ее перед олимпийским сезоном нет.

Левковец не против: «Прочитала, что фанаты просят забрать ее в «Тим Тутберидзе». Меня уже и телевидение спрашивало: «А если вдруг она перейдет?» Да ради бога, я никогда не препятствую, не останавливаю. У каждого своя судьба».

Яметова была бы неплохим приобретением сильнейшей группы мира – у нее отличная координация, полный порядок с физподготовкой, небольшой рост и желание штурмовать самые сложные прыжки. По словам фигуристки и тренеров, тройной аксель готов на 80% – и его сразу добавят и в короткую (сольно), и в произвольную (сольно и в каскаде). А в планах еще и четверные сальхов и тулуп.

Возможно, после этого сезона Тутберидзе найдет место для Вероники.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Владимир Астапкович; instagram.com/iametovav