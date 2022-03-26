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Лучшая фигуристка мира (не считая 🇷🇺) – японка без ультрапрыжков. Тарасова назвала ее прокат устаревшим на 20 лет, но не верьте

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
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женское катание
Каори Сакамото Каори Сакамото
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Каори Сакамото – чемпионка мира! В начале сезона это показалось бы фантастикой, но спустя 8 лет золото вернулось в Японию.

Почему Каори заслужила эту победу?

До чемпионата мира в Монпелье в женском катании царили российские фигуристки. Из 6 медалей, которые разыгрывались в олимпийском цикле, наши взяли 5, еще одна у Элизабет Турсынбаевой из Казахстана. В сезоне-2019/20 чемпионат мира в Канаде отменили из-за пандемии, но с ним статистика России только бы улучшилась (туда собиралось мощное трио Трусова – Щербакова – Косторная).

На последний турнир сложного четырехлетия россиянки не попали – фигуристов, как и большинство спортсменов из России, не допускают до международных стартов.

Без наших супердевушек во Франции было пусто, но турнир все равно получился ярким. А конкуренция даже обострилась – у многих появились шансы на медали.

Роль лидера ожидаемо взяла японка Сакамото. В этом сезоне она совершила прорыв: первая победа на этапе Гран-при, две бронзы Олимпиады (в команде и личная), и наконец – золото чемпионата мира.

Каждую из медалей Каори сопровождали снятия или провалы соперниц. С другой стороны, именно Сакамото показывала стабильность и готовность воспользоваться шансом. И раз за разом выдавала уверенное катание в самый нужный момент.

Вот и в произвольной на ЧМ подтвердила, что психология – ее сильная сторона. Сакамото выходила после проката жизни Луны Хендрикс – та выступала на кураже и принесла Бельгии первую в истории медаль в одиночном катании. Луна плакала от счастья в КиКе, а зал аплодировал ей, когда Каори уже выходила на лед.

Это ничуть не смутило японку. Она уверенно исполняла все прыжки и даже улыбалась на дорожке шагов.

Судьи щедро оценили чемпионский прокат Сакамото: 155,77 балла за произвольную – личный рекорд. С суммой 236,09 она выиграла бы и год назад, опередив Щербакову, Туктамышеву и Трусову. Невероятно!

А это комментарий Татьяны Тарасовой о короткой Каори (там тоже был личный рекорд):

«Она все сделала чисто, но это прокат двадцатилетней давности, все элементы были сделаны, но не было элементов самой высшей сложности, а наши девочки стремятся, так еще и делают высшую сложность, развиваются в техническом совершенстве. Безусловно, они были бы везде первые».

Российские фигуристки – самые техничные, но и они побеждали без сложных элементов, причем не так давно. Евгения Медведева еще 5 лет назад выигрывала ЧМ с прыжковым контентом в короткой слабее, чем у Сакамото (правда, у Жени все прыжки стояли во второй половине – с нынешней судейской системой в этом нет необходимости).

Вот так радуется фигуристка, которая выиграет ЧМ без наших: оценки выше, чем у Щербаковой и Трусовой – она аж вскочила с дивана 😱

Да, Каори не исполняет ультра-си. Но и Анна Щербакова на прошлогоднем ЧМ победила без них – зашла на четверной флип в произвольной, но упала. Вообще, за всю историю чемпионатов мира ни одна фигуристка с квадом пока не завоевала золото.

При этом у японки высокая вторая оценка. Скольжение, интерпретация музыки и ураганная скорость приносят отличные баллы за компоненты. На Олимпиаде ей поставили третью оценку за компоненты в короткой (после Валиевой и Щербаковой) и вторую в произвольной (выше была только победительница). На чемпионате мира Каори осталась на том же уровне, заметно опередив соперниц.

Сакамото – это пример стабильности, которая перешла в результат. За 5 сезонов в элите она ни разу не опустилась ниже 6-го места на международных турнирах. Уверенно прошла две Олимпиады, радовала интересными и запоминающимися программами и вот теперь дотянулась до золота.

Каори доказывает, что фигурное катание – это спорт не только 15-летних девочек. Она всего на год младше Медведевой, на топ-уровне дебютировала одновременно с Алиной Загитовой. В России за это время сменилось несколько лидеров, а 21-летняя Каори – все еще одна из главных надежд сборной.

Впервые с 2014-го японка победила на чемпионате мира. Тогда Мао Асада взяла красивый реванш за провал на Играх в Сочи. Сегодня Каори Сакамото доказала, что ее успех в Пекине-2022 был не таким уж случайным.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022

Монпелье, Франция

Женщины

Итоговое положение

1. Каори Сакамото (Япония) – 236,09

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 217,70

3. Алиса Лью (США) – 211,19

4. Мэрайя Белл (США) – 208,66

5. Ю Ен (Южная Корея) – 204,91

6. Анастасия Губанова (Грузия) – 196,61

7. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 196,55

8. Карен Чен (США) – 192,51

Фото: REUTERS/JUAN MEDINA

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