Ремейк полуфинала в лиге ВТБ: «Зенит» опять проиграл УНИКСу

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«Зенит» и УНИКС — два последних чемпиона Единой лиги ВТБ. Эти команды настолько похожи, что даже становится немного страшно.

И те, и другие опираются на легионеров, причем это почти всегда качественные игроки с серьезным европейским опытом. Оба клуба постоянно встречаются друг с другом в плей-офф и выходят в следующие стадии поочередно. И «Зенит», и УНИКС – это команды, которые прежде всего играют от обороны. К тому же, оба клуба можно назвать «домашними», что в очередной раз подтвердил прошлый плей-офф – в полуфинале во всех семи матчах побеждали хозяева паркета. Как будто бы подтверждением идентичности команд был счет в их очном противостоянии в лиге – 37 матчей, 19-18 в пользу Казани.

Не удивительно, что и игроками эти команды тоже меняются довольно часто. Только за лето 2023 года из Казани в Санкт-Петербург переехали Георгий Жбанов, Винс Хантер и тренер по физподготовке Юре Дракслар, а в обратном направлении проследовал Дмитрий Кулагин (целый Дмитрий Кулагин!).

Петербуржцы проводят всего свой 10-й сезон в лиге, однако если и успели нажить себе какого-то принципиального соперника, то это УНИКС. В этом противостоянии даже у главных тренеров была очная дуэль — 50-я по счету во всех турнирах.

УНИКС подошел ко встрече в более-менее здоровом состоянии (без Артема Комолова и Ивана Лазарева), а вот сине-бело-голубые не могли так про себя сказать. Денис Захаров лечится с января, Георгий Жбанов – с сентября, Тома Эртель отсутствует уже несколько встреч, а перед игрой с УНИКСом с повреждениями вылетели Адриен Моэрман и Сергей Торопов.

Впрочем, и Паскуаль, и Перасович играют сравнительно узкой ротацией, а в важных встречах – и вовсе в 7 баскетболистов. Проблемы с составом заставили тренера «Зенита» чуть больше времени выделить Игорю Вольхину и Тимофею Герасимову, но последний, вероятно, получил его во многом из-за перебора Трентом Фрейзером фолов.

За «Зенит» в этом противостоянии тоже были несколько факторов: во-первых, домашний паркет (серьезная деталь), во-вторых, расписание УНИКСа – хозяева не играли с 27 октября, а для УНИКСа это была третья встреча за неделю. Но все это не помешало казанцам победить – пусть они зачем-то и пустили «Зенит» в напряженную концовку.

Ненад Димитриевич – MVP прошлого плей-офф, один из главных свободных агентов лиги этим летом и важнейшее звено в атаке Перасовича. Он уже третий матч подряд не выходит в стартовом составе, и это, кажется, превращается в тенденцию. Свежий Дмитрий Кулагин в розыгрыше в дебюте матча – это гарантированное качество на обеих сторонах паркета, а выходящий со скамейки Димитриевич таким образом превращается в туза. В данном случае против него мог быть кто угодно – поднаевшийся к этому моменту Фрейзер или сорванный со скамейки Герасимов, в принципе, большой разницы нет. Именно Нено и положил последний трехочковый под занавес десятиминутки (хотя главное слово, само собой, сказал в концовке).

Исмаэль Бако – новый Винс Хантер для Казани. Перасович признавался, что в пару к свободному художнику Рэйнольдсу обязательно нужен был «большой» совсем другого плана, который будет тяготеть играть ближе к кольцу и собирать все, что плохо лежит. Если поместить за скобки матчи против «Минска» (+48) и «Астаны» (+31), то бельгиец выдал лучшую игру по качеству: фактически не мазал, набрал 16 очков и взял 7 отскоков, сразу 5 из них – на чужом щите. Именно по поводу подборов после игры больше всего сокрушался главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль.

Маркос Найт – как был палкой-выручалкой, так ей и остался. В прошлом плей-офф как влитой вошел в систему Перасовича и продолжает склеивать игру УНИКСа. Может закрывать три позиции и даже давать выспаться что Владиславу Одинокову (не играл), что Эрику Грину (играл, но как будто бы не играл).

Фото: Единая Лига ВТБ