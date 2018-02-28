«Русские не такие ужасные монстры, какими их рисуют в СМИ» - канадцы о победе россиян

Источник: сайт InoProSport

В воскресенье в драматичном финальном матче хоккейного Олимпийского турнира сборная России добилась победы над командой Германии со счетом 4-3.

Ранее мы публиковали подборку комментариев по итогам данной встречи с популярного англоязычного хоккейного форума «HF Boards».

Сегодня же предлагаем вам ознакомиться с тем, как отреагировали на победу сборной России на Олимпиаде читатели канадского издания «Sportsnet»:

Maestro of Leafs Nation:

- Мне нравится Дацюк как игрок. Но его комментарии являются той самой причиной, по которой никогда не стоит выстраивать команду вокруг российского хоккеиста. Эти парни всегда хотят отбыть домой, когда приходит апрель! Прямо как Ови!

Troot B. Tooled (в ответ на комментарий Troot B. Tooled):

- А ты знаешь, что Дацюк выигрывал Кубок Стэнли? И что Малкин тоже россиянин, как и Федоров и Ларионов… а помнишь «Великую русскую пятерку» в составе «Ред Уингз»?

Otto MP (в ответ на комментарий Troot B. Tooled):

- И какие же комментарии? По поводу того, что он любит свою страну? Да уж, какие ужасные слова…

Walker55:

- Ну что ж, эта игра стала приятным сюрпризом. Германия, на самом деле, играла очень хорошо и должна была выигрывать матч. Они могли бы убивать время при действиях в большинстве за 50 секунд до окончания матча. Можно было просто «поиграть в собачку». Но какой-то герой решается на бросок, он блокируется, после чего Россия мчится в атаку и забивает в меньшинстве за секунды до сирены. России повезло получить большинство в овертайме. И, конечно, для них не составило труда забить при игре 4 на 3 на большой площадке и учитывая то, какие у них в составе были таланты. Казалось, что Россия играет, чтобы не проиграть, и даже боится выигрывать. Как мне кажется, им повезло. Однако я рад, что Россия победила, потому что Германия уже и так сравнялась с показателем Канады по золотым медалям (2010-го года). Если бы немцы выиграли, они бы побили Олимпийское достижение Канады.

Jays91:

- При всем при том, что этот турнир в целом не впечатлил, данный матч был фантастическим, а в особенности 3 период и овертайм. Чертовски классная попытка от Германии. Словил себя на мысли, что болел за нее не меньше, чем за Канаду в бронзовом матче. Но рад я и за россиян, которые ощущали такое сильное давление со стороны своей страны и едва не сплоховали. И пусть многие здесь, кажется, не любят российских хоккеистов и страну в целом, десятки россиян, которых я встречал, были исключительно отличными людьми и очень патриотичными. Они любят свою страну и относятся к таким событиям как Олимпиада очень серьезно. Так приятно видеть, что они завоевали золото.

WichitaMike:

- Ой, да ладно. Я по-прежнему говорю, что их уличат в употреблении допинга. В конечном счете в исторических сводках будут фигурировать такие результаты: золото – Германия, серебро – Канада, бронза – Чехия.

Paul MacLellan (в ответ на комментарий WichitaMike):

- Разве это было бы не ожидаемо/потрясающе? Я в некотором роде надеюсь, что так и произойдет.

Canada’s Team:

- Я надеюсь, что они три раза проверят всех в команде ОАР на допинг, начиная от сервисменов и заканчивая тренерами с генеральными менеджерами.

Oh Yeah:

- Отстой. Никто не хотел увидеть победу российских псов. Немцы молодцы! Новая хоккейная нация!

Jays91 (в ответ на комментарий Oh Yeah):

- Я болел за Германию, но не огорчился победе России. Это значит очень много для их игроков и для всей страны. Россия – не такой гнусный и ужасный монстр, каким ее рисуют в СМИ. Я знаю многих русских, которые являются фантастическими людьми.

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