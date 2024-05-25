Одна из причин увольнения Почеттино – его скептицизм относительно двух игроков. Разочаровался по ходу сезона
Одной из причин увольнения Маурисио Почеттино стал его скептицизм в отношении пары полузащитников Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса, сообщают Лиам Туми, Саймон Джонсон и другие авторы авторитетного The New York Times.
«Челси» настаивает, что Почеттино был согласен подписать Кайседо за 115 миллионов фунтов стерлингов и «никогда не высказывал никаких сомнений» по поводу него или Энцо. Однако со временем главный тренер начал сомневаться в их качествах.
Почеттино считал, что обоим полузащитникам «не хватает габаритов и мощи для Премьер-лиги». Он предположил, что Энцо недостаточно хорош ни на одной роли в полузащите, а Кайседо «не хватает позиционной дисциплины», чтобы играть опорника.
Больше всего Почеттино ценил полузащитника Конора Галлахера, и он настаивал, чтобы англичанин остался в клубе и после этого сезона.
Суммарно «Челси» потратил 221 млн фунтов стерлингов на Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса.
Того Энцо он куда только не поставил, лишь бы не пришлось убрать Галлахера на скамейку. Он Энцо даже на фланг слева втыкал и в атаку.
И это лишь говорит о том, что ему необходимы исключительно быки в центре поля, которые бегают из стороны в сторону, а не игроки, обладающие футбольными навыками. Потому он всегда обожал Дайеров, Мейсонов, Галлахеров и близких по духу поленьев.
От этого игры в центре поля не было весь сезон и она не могла появиться.