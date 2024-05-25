Одной из причин увольнения Маурисио Почеттино стал его скептицизм в отношении пары полузащитников Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса, сообщают Лиам Туми, Саймон Джонсон и другие авторы авторитетного The New York Times.

«Челси» настаивает, что Почеттино был согласен подписать Кайседо за 115 миллионов фунтов стерлингов и «никогда не высказывал никаких сомнений» по поводу него или Энцо. Однако со временем главный тренер начал сомневаться в их качествах.

Почеттино считал, что обоим полузащитникам «не хватает габаритов и мощи для Премьер-лиги». Он предположил, что Энцо недостаточно хорош ни на одной роли в полузащите, а Кайседо «не хватает позиционной дисциплины», чтобы играть опорника.

Больше всего Почеттино ценил полузащитника Конора Галлахера, и он настаивал, чтобы англичанин остался в клубе и после этого сезона.

Суммарно «Челси» потратил 221 млн фунтов стерлингов на Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса.