😩 «Оставьте нас в покое!» Тренер «Палмейраса» в шоке от трансфера Эстевана и Эндрика

Наставник «Палмейраса» Абел Феррейра высказался о слухах, связывающих Эстевана с «Челси».

Ранее стало известно , что лондонский клуб может подписать вингера «Палмейраса» за 40 млн евро и еще 25 млн в виде бонусов.

«Эндрик в «Реале», а Эстеван в «Челси»... Всего за один год.

Я надеюсь, что «Челси» не подпишет ни одного нашего игрока. Надеюсь, что они оставят нас в покое. Пожалуйста, дайте нам передышку», - прокомментировал возможный трансфер Феррейра.

Добавим, что Эстеван присоединится к лондонскому клубу не раньше 2025-го года - когда ему исполнится 18 лет.

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