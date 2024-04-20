Фоден составил сборную лучших игроков в истории АПЛ. В нее вошли два игрока «МЮ» и один «Ливерпуля»

Во время интервью для The Daily Mail хавбека «Манчестер Сити» Фила Фодена попросили составить звездную сборную лучших игроков в истории АПЛ. В нее вошли сразу шесть бывших и нынешних игроков «горожан», но не обошлось без нескольких сенсаций.

Сперва Фоден включил в нее Эдерсона и Кайла Уокера, а также Венсана Компани, который с «Сити» выиграл четыре титула, а сейчас возглавляет «Бернли».

Выбор Уокера Фил прокомментировал так: «Я серьезен, не вижу другого такого правого защитника».

Четверку дополнили капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и экс-защитник «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул. Против первого Фоден провел много матчей, а Коул считается одним из лучших левых защитников в истории АПЛ.

После хавбек перешел к средней линии, куда добавил Давида Сильву и Патрика Виейра, который заканчивал в «Сити».

«Я чувствую, что Силва нуждается в защите, так что это хороший баланс», − объяснил он свой выбор.

На фланги Фоден отправил легенд − на одном оказался Криштиану Роналду, а на втором − Тьерри Анри. Места для Кевина Де Брюйне не нашлось, но игрок сборной Англии добавил, что «никогда не видел ничего подобного» тому, что делает бельгиец.

Форвардами же стали еще две легенды разных Манчестеров − Уэйн Руни и Серхио Агуэро. На счету первого 208 мячей в АПЛ, а второго − 260.

Вот как выглядит состав Фила Фодена полностью: Эдерсон; Кайл Уокер, Венсан Компани, Вирджил ван Дейк, Эшли Коул; Криштиану Роналду, Патрик Виейра, Давид Сильва, Тьерри Анри; Уэйн Руни, Серхио Агуэро.