Холанда называют потенциально лучшим нападающим в истории, но Ибрагимович в его возрасте был намного более зрелым и техничным игроком
Эрлингу до такой техники еще далеко.
Холанд, несмотря на недавнюю критику после матча с «Арсеналом», считается одним из лучших игроков АПЛ после его прихода в «Сити». Чтобы забить 80 мячей в составе «горожан», норвежцу потребовалось 84 матча. В чемпионате Англии у 23-летнего футболиста 54 гола за 57 игр.
По версии Goal, Холанд входит в топ-3 фаворитов «Золотого мяча» в этом сезоне, а многие называет норвежца потенциально лучшим нападающим в истории. Эрлинг играет в силовой манере, а по габаритам напоминает другого великого форварда - Златана Ибрагимовича, впрочем, швед в этом возрасте показывал намного более интересный футбол, также забивая немало голов.
Кого бы вы выбрали в свою команду мечты - Златана и Холанда?
Но до уровня Златана ему еще далековато и в плане техники и игрового интеллекта
Да и в целом сравнение не самое корректное - Эрлинг и Златан совсем разные и похожи друг на друга только антропометрией
крутой безусловно, голевое чутье инопланетное, но в тепличных условиях
уже неоднократно его хавали защитники в апл, да даже мю в последнем матче хоть и проиграл, но эванс холланда наглухо закрыл, а джонни уже одной ногой на пенсии (летом заканчивает с футболом вроде)
Или у тебя техничность футболиста определяется количеством голов?
Достаточно вспомнить как он по пол команды в штрафной укладывал во времена игры за Аякс
Мне лично тяжело представить чтобы Холланд делал подобное, он скорее просто затопчет кого-то, чем отправит «в буфет»))