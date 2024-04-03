Холанда называют потенциально лучшим нападающим в истории, но Ибрагимович в его возрасте был намного более зрелым и техничным игроком

Эрлингу до такой техники еще далеко.

Холанд, несмотря на недавнюю критику после матча с «Арсеналом», считается одним из лучших игроков АПЛ после его прихода в «Сити». Чтобы забить 80 мячей в составе «горожан», норвежцу потребовалось 84 матча. В чемпионате Англии у 23-летнего футболиста 54 гола за 57 игр.

По версии Goal, Холанд входит в топ-3 фаворитов «Золотого мяча» в этом сезоне, а многие называет норвежца потенциально лучшим нападающим в истории. Эрлинг играет в силовой манере, а по габаритам напоминает другого великого форварда - Златана Ибрагимовича, впрочем, швед в этом возрасте показывал намного более интересный футбол, также забивая немало голов.

Кого бы вы выбрали в свою команду мечты - Златана и Холанда?