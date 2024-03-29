Де Дзерби называет Клоппа примером для своего поколения тренеров. Юрген хвалит работу Роберто в «Брайтоне»

В 30-м туре Премьер-лиги на «Энфилд» приедет «Брайтон». Перед матчем Роберто Де Дзерби признался, что его расстроила новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»:

«Я много раз говорил о Юргене Клоппе, я испытываю к нему большое уважение. Он значимая личность, великий тренер, исключительный специалист.

Мне грустно из-за того, что он покидает Премьер-лигу, покидает «Ливерпуль». Но для нас, для молодых тренеров моего поколения, Юрген Клопп, Пеп Гвардиола – самые влиятельные тренеры».

Клопп на предматчевой пресс-конференции высоко отозвался о работе Де Дзерби с «Брайтоном»:

«Мы все знаем, как трудно играть против «Брайтона». Роберто проделывает там невероятную работу, с ним «Брайтон» стал совершенно другой командой. Думаю, с тех пор, как Роберто возглавил команду, «Брайтон» стал намного лучше. Когда он возглавил команду, мы понятия не имели, чего ожидать. Да, мы видели его футбол в предыдущем клубе, но мы не знали, как будет выглядеть его «Брайтон». Впечатляет то, как быстро он внедрил в команду свою философию, с тех пор все стало только лучше.

Его футбол – совершенно другой. Я бы не смог ставить такую игру, это противоречит моему характеру, но это все равно отличный футбол. Тренер требователен к игрокам, в команде есть четкое позиционирование, передачи отдаются в нужный момент. На это очень интересно смотреть, мне нравится наблюдать за ними, честно говоря.

Роберто – топ-тренер, у него действительно все хорошо получается. Правда, «Брайтон» очень хорош, в удачный для себя день они могут обыграть любого соперника. А теперь хорошие новости: мы тоже можем это сделать».

Встреча «Ливерпуля» и «Брайтона» пройдет на фоне сообщений о том, что Де Дзерби может стать преемником Клоппа. Еще громче эти разговоры зазвучали после того, как Хаби Алонсо сообщил о своем решении остаться в леверкузенском «Байере».

А вы видите Де Дзерби у руля «красных»?