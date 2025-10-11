«Ноттингем Форест» решился обновить арену – обратились в агентство, работавшее над проектом ремонта «Энфилда»
«Ноттингем Форест» решил обновить стадион. А займутся этим в компании KSS Group – там же создавали проект работ по перестройке трибуны «Энфилд Роуд» на стадионе «Ливерпуля».
Вместимость «Сити Граунд» значительно увеличится – с 30 до 45 тысяч.
Главная особенность проекта – открытые углы. Также арена получит новую вип-ложу. Ожидается, что стадион будет приносить городу 13 миллионов фунтов стерлингов ежегодно.