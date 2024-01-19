📹Тоуни закольцевал свою дисквалификацию. Последний гол до и первый гол после отстранения он забил «Форесту» со штрафного

Получилось красиво.

Форвард «Брентфорда» Айвен Тоуни вернулся на поле после дисквалификации за ставки (232 раза за четыре года, 18 раз − на поражения своей команды) Он находился без футбола целых восемь месяцев. Англичанин как будто бы не был столько времени вне поля и положил красивый гол со штрафного в первой же игре после возвращения.

Форвард пошел на небольшую хитрость и незаметно для судьи сдвинул мяч на приличное расстояние от места, где была нарисована точка для исполнения стандарта. По правилам гол не должен был быть засчитан, но время уже не отмотать.

Как выяснил ESPN FC, последний гол до полученной дисквалификации Айвен Тоуни забил в ворота...«Ноттингем Форест». Это случилось 9 апреля 2023 года, причем сделал он это тоже со штрафного удара.

За «Брентфорд» у англичанина очень неплохая реализация штрафных ударов: 10 попыток и 3 гола (на графике − зеленые).