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Родри объяснил, у кого больше шансов выиграть АПЛ в этом сезоне. Сказал, что у «Сити» только один соперник

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Полузащитник «Ман Сити» Родри считает, что «Арсеналу» не хватает опыта, чтобы выиграть Премьер-лигу в этом сезоне. «Если вы спросите мое мнение, то наши реальные соперники – это «Ливерпуль», – сказал испанец.

«Потому что у «Ливерпуля» есть большой опыт побед в последние годы. В прошлом году «Арсенал» показал, на что способен, и в этом году у них есть опыт, которого не было в прошлый раз».

«Вилла», как вы можете видеть, они хороши сейчас, с какой индивидуальностью и амбициями они играют. Нелегко, если вы впервые на вершине. «Тоттенхэм» играет на хорошем уровне. Я могу сказать много хорошего о многих командах, но я бы все равно предпочел играть в «Ман Сити».

1 комментарий
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Я думаю, даже болельщики арсенала не верят в победу АПЛ
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