📺🙅 «Я не смотрел футбол. Была стадия, когда я разлюбил эту игру». Айвен Тоуни признался, что не смотрел матчи во время дисквалификации 😱

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни рассказал, какие эмоции испытывал от футбола во время дисквалификации.

Англичанин признался, что не смотрел ни одного матча за последние восемь месяцев, потому что потерял страсть к игре.

Напомним, что Тоуни был отстранен от футбола на восемь месяцев из-за скандала с азартными играми. Ожидается, что игрок вернется на поле 17 января.

Несмотря на жажду к игре, Айвен признался, что на некоторое время потерял чувство любви к футболу:

«Я не смотрел футбол. На какое-то время забыл о нем. В некотором смысле я наказал себя. Была стадия, когда я разлюбил эту игру. Это то, что есть.

Что скажу себе перед возвращением на поле? У тебя есть дела. Посмотри на это поле и давай узнаем, что произойдет».