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Тоуни сделал хет-трик в товарищеском матче за «Брентфорд». Вот-вот вернется в АПЛ – не играл почти год

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Айвен Тоуни ждал почти восемь месяцев, чтобы вернуться после бана из-за ставок, и он уже близок к долгожданному камбэку в АПЛ.

В это воскресенье он сыграл в закрытом товарищеском матче против «Саутгемптона» U23s. И после первого полноценного возвращения в футбол Тоуни сделал хет-трик.

Его дисквалификация официально закончится через 11 дней. Контракт форварда истекает летом, и его давно связывают с «Арсеналом», однако «Брентфорд» не хочет отпускать важнейшего игрока.

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