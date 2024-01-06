«Челси» начинает перезагрузку. В январе команду покинут три игрока

«Челси», скорее всего, очистит часть своей команды в январском трансферном окне и выдаст ряд выходов в январе.

Фабрицио Романо ожидает, что в январе команду покинут три игрока.

Трево Чалоба уйдет из клуба, поскольку недоволен количеством игрового времени. «Бавария Мюнхен» больше не интересуется им, но возможно что-то изменится во второй половине января.

«Челси» также отзовет Давида Фофана из аренды в «Юнионе», а затем отдаст его в другой клуб на оставшуюся часть сезона. Высока вероятность, что новым клубом станет «Севилья».

«Аристократы» ведут переговоры с дортмундской «Боруссией» об уходе Иана Матсена, который хочет перейти в немецкий клуб.

«Челси» планирует разгрузить команду в январе, чтобы качественно усилиться будущим летом.