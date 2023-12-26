Антигерой дня. Матч шел не по плану «Фулхэма» и Лено толкнул в грудь болл-боя

Некрасивый поступок.

Вратарь «Фулхэма» Бернд Лено явно был раздосадован тем фактом, что, по его мнению, «Борнмут» во втором тайме часто тянул время.

Еще в первом тайме Джастин Клюйверт вывел хозяев вперед. Во втором Доминик Соланке удвоил преимущество. «Фулхэму» не удавалось создавать явных моментов, чтобы иметь шанс вернуться в игру.

Лено был настолько разочарован развитием событий, что когда мяч ушел за пределы поля и оказался в руках у юного болл-боя, немец пытался сначала забрать его, а потом просто толкнул парня. Очевидно, что тренерский штаб проконсультировал мальчиков, подающих мячи, в каком темпе и при каких обстоятельствах стоит отдавать их игрокам. Такое поведение очень не красит экс-вратаря «Арсенала».

Болельщикам «Борнмута» очень не понравилось то, что сделал немец, потому когда он касался мяча, его нещадно освистывали. К чести игрока, после игры он осознал свою ошибку и извинился перед мальчиком и фанатами.

Болл-бой же досматривал матч на трибунах, а не у кромки поля: ему сказали уйти, чтобы избежать возможных дальнейших инцидентов. Игра закончилась победой «Борнмута» над «Фулхэмом» со счетом 3:0.