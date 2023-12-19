🏹 У «Арсенала» есть оружие, которого нет у нас». Вице-президент «Порту» признался, что обеспокоен перед 1/8 финала ЛЧ

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов свела вместе «Порту» и «Арсенал», чему не очень сильно рад вице-президент португальского клуба Витор Байя.

«У них есть молодые игроки, которые формируют крепкую команду с очень интересной динамикой. Они хорошо усилились и играют в одной из главных лиг мира.

У «Арсенала» есть оружие, которого, к сожалению, нет у нас. Их финансовые возможности позволяют им покупать лучших игроков и таланты с высоким уровнем качества, как это было в случае с нашим Фабиу Виейрой.

Но мы никогда не бежим от этой проблемы. На самом деле это неравная борьба, и мы совершаем настоящее чудо с тем, что у нас есть», - признался Байя.

Кто пройдет дальше?