Лавочка прикрылась. АПЛ синхронизировала правила финансового фэйр-плей с УЕФА

Плохие новости для «Челси».

По словам инсайдера The Athletic Дэвида Орнштейна, клубы АПЛ проголосовали за то, чтобы ограничить амортизацию контрактов новых игроков максимум пятью годами. Это означает, что английская лига приняла те же правила, что и УЕФА.

После поглощения «Челси» консорциум Тодда Боули вложил значительные средства в клуб, что заставило многих болельщиков задаться вопросом, как они обошли правила ФФП. Стратегия новых владельцев заключалась в покупке большого количества игроков и предложения им восьмилетних контрактов.

По балансовым отчетам, вся сумма трансфера распределялась на все время действия договора, что позволяло оставаться в рамках правил. Теперь этот процесс, называемый амортизацией, прекращен. По сути, это конец «тюремным контрактам», как их называли болельщики. Уже подписанные контракты, тем не менее, новое правило не затронет.

«Челси» был одним из клубов, выступавших за отмену этого правила. Однако сегодня, как передает Орнштейн, команда Почеттино проголосовала «за».

− 15 клубов − «за»;

− 2 клуба − «против»;

− 3 клуба − воздержались.

Контракты могут быть любой длины, но максимальный период амортизации − 5 лет.